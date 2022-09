Ferrari SP51: la one-off su base 812 GTS con il V12 da 800 cavalli

Creata dal reparto Progetti Speciali, la Ferrari SP51 reinterpreta la 812 GTS facendola diventare una roadster super-esclusiva

Direttamente dal reparto Progetti Speciali del Cavallino Rampante vi presentiamo l’ultima one-off realizzata dalla Casa di Maranello: si chiama Ferrari SP51 e vuole essere una reinterpretazione ancora più esclusiva della ben conosciuta 812 GTS, dalla quale eredita il suo potentissimo V12 da 6.5 Litri e 800 cavalli capace di raggiungere la velocità massima di 340 km/h e di fermare il cronometro dello 0-100 in meno di tre secondi.

Come potete vedere anche voi dalle immagini presenti in gallery, la Ferrari SP51 si differenzia dalla sua progenitrice innanzitutto per l’impostazione della sua carrozzeria, dal formato “roadster” e quindi completamente priva del tettuccio ripiegabile in tela. La sua eliminazione ha richiesto un lungo lavoro dal punto di vista aerodinamico per ottimizzarne l’efficienza e impedire la formazione di vortici e ronzii fastidiosi per i due occupanti all’interno dell’abitacolo.

E’ per questo motivo che, quindi, sono presenti delle specifiche appendici aerodinamiche in fibra di carbonio dietro le ruote anteriori, tra le razze degli stessi e a livello dei passaruota posteriori, al fianco dello spoiler sempre al retrotreno con design “ad arco” e dei nuovi gruppi ottici anteriori – ora più in linea con quelli dei modelli più moderni.

Per quanto riguarda l’estetica, invece, la Ferrari SP51 sfoggia una spettacolare tinta in Rosso Passionale a triplo strato con striscia bianca e blu che parte dal cofano anteriore e termina al posteriore, passando per un abitacolo rivestito interamente in Alcantara con dettagli in Kvadrat sui pannelli delle portiere, sulla zona inferiore del cruscotto e sulle parti laterali dei sedili sportivi. Il prezzo di questa bellezza? Ovviamente non è stato rivelato: tutto quello che sappiamo è che Ferrari ha realizzato la SP51 per un facoltoso cliente di Taiwan.