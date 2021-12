Fiat 500 Diabolika: il cinquino del Re del Terrore in mostra a Torino

Fino al 6 marzo 2022 una speciale Fiat 500 in edizione "Diabolik" sarà in esposizione al Museo dell'Automobile di Torino

Non c’è dubbio: la recente pellicola dei Manetti Bros ha fatto tornare di moda il mito di Diabolik e di Eva Kant, due personaggi molto vicini anche al mondo dell’automobilismo grazie alla partnership ufficiale stipulata con il marchio Jaguar Italia e con la bellissima E-Type degli anni ’60. La vettura britannica, tuttavia, non è l’unica ad avere “feeling” con il Re del Terrore: lo è anche la Fiat 500 Diabolika, versione speciale del 2008 che oggi è presente nella collezione di Studiotorino ma che sarà visibile al pubblico fino al 6 marzo 2022 presso il Museo dell’Automobile di Torino.

L’occasione è quella della mostra “Colpo grosso al Museo”, dove il “cinquino” del ladro più famoso al mondo sfoggerà tutti i suoi dettagli realizzati con la cura certosina del lavoro di rifinitura svolto da Maria Paola Stola: la carrozzeria è in nero opaco ed è caratterizzata dalle due pinne posteriori rosse e dai cerchi a raggi della Borrani con impianto frenante Brembo e pneumatici Pirelli, raffiguranti sul battistrada scolpito a mano proprio la mascherina di Diabolik.

Passando nell’abitacolo, i rivestimenti dei sedili presentano i protagonisti del fumetto raffigurati attraverso una speciale tecnologia di stampa digitale sia all’anteriore che nella fila posteriore, dove è stato disegnato l’episodio chiamato “l’inseguimento” direttamente da Enzo Facciolo, artista originale dell’opera delle sorelle Giussani. Le avventure di Diabolik, inoltre, sono richiamate anche da altri particolari tra cui lo “squarcio” sulla tendina parasole e il “bottino” nei cassetti portaoggetti rappresentato da cristalli Swarovski.

La Fiat 500 Diabolika, ovviamente, non potrà mai competere con la E-Type originale del rapinatore in nero, ma ciò che la distingue è sicuramente l’esclusività di una serie speciale che, nel tempo, è stata esposta nelle principali mostre automobilistiche di tutto il mondo. “A muovere questa edizione limitata di Diabolika non è certamente il motore potente della vettura cara a Diabolik, ma la forza della fantasia – ha spiegato la sua ideatrice, Maria Paola Stola – Nel 2008, quando uscì la nuova 500, siamo stati sfidati da Fiat e Harald Wester (oggi CEO di Stellantis) nel creare una Limited Edition e nel giro di poche settimane l’abbiamo realizzata: per noi non è stato certo impossibile pensare a qualcosa di inedito!“.