Fiat 500 e 500X: arriva l’edizione speciale “Yachting” a cielo aperto

La Casa del Lingotto propone per l'estate 2021 due versioni speciali per le sue 500 e 500X "cabrio", denominate Yachting e ispirate al mondo della nautica di lusso

L’estate è ormai entrata nel vivo e la voglia di viaggiare si sta facendo sempre più palpabile: per questo motivo il marchio Fiat ha deciso di estendere la versatilità della 500C, il “Cinquino” cabriolet, al crossover 500X, dotandolo di uno speciale tettuccio apribile in tela in versione speciale Yachting che richiama il mondo degli yacht e delle imbarcazioni di lusso.

Nasce così la 500X Yachting in serie limitata a soli 500 esemplari, svelata in anteprima sul canale Instagram di Olivier François – AD di Fiat – con un video tributo che inneggia la gioia di vivere e la volontà di spensieratezza che gli italiani bramano di tornare a sperimentare dopo mesi di difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus. Quale momento migliore oltre all’entrata completa dell’Italia in “zona bianca” per presentare una vettura esclusiva come questa, tra l’altro impreziosita dall’allestimento Yacht Club Capri con carrozzeria in Blu Venezia scelta per omaggiare uno tra i club di nautica più conosciuti nel nostro Paese?

Entrando nello specifico, la nuova Fiat 500X Yachting propone una tinta esterna con dettagli in avorio e finiture cromate satinate, assieme a cerchi in lega da 18 pollici e a una singolare capote in tela che, a differenza di quella utilizzata sulla 500C, mantiene fisso il lunotto e apre le “porte” solamente sulle due file di sedili presenti all’interno dell’abitacolo. Qui spiccano i sedili soft-touch di colore bianco con cuciture blu a contrasto, la plancia in mogano e diversi badge specifici che richiamano proprio lo Yacht Club di Capri, capace di far diventare il crossover del Lingotto un vero tributo alle imbarcazioni più lussuose presenti in questo piccolo angolo di paradiso.

Al suo fianco, inoltre, è stata presentata anche la 500C “Yacht Club Capri” – nuovamente in omaggio all’associazione nautica posizionata nell’isola campana: in questo caso il Cinquino è stato allestito con una tinta esterna chiamata “Blu Dipinto di Blu” con dettagli cromati per la griglia all’anteriore, per le calotte degli specchietti retrovisori e per i cerchi in lega da 16” diamantati, a cui si aggiungono i badge specifici, la plancia in legno e i sedili di color avorio con inserti in pelle Frau e logo 500 in blu a contrasto.

Lato motorizzazioni e prezzi, la 500C Yacht Club Capri sarà proposta a partire da 23.200 Euro (scontati a 18.330 grazie al finanziamento FCA Bank) nell’unica variante ibrida con motore 1.0 Litri da 70 cavalli, mentre la 500X Yachting potrà contare su una gamma composta da ben quattro alternative – due a benzina e due a gasolio. Nell’ordine si potrà scegliere tra il tre cilindri 1.0 T3 da 120 cavalli (31.400 Euro), l’1.3 T4 da 150 CV con cambio automatico (33.900 Euro), l’1.3 Multijet da 95 CV (33.300 Euro) e il più potente 1.6 Multijet da 130 cavalli (34.800 Euro), tutti opzionabili con rate da 249 Euro al mese e possibilità a fine contratto di comprare definitivamente l’auto, sostituirla con una nuova oppure restituirla.