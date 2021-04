Le Cabrio e Spider più vendute nel 1° trimestre 2021: la 500 suona la carica

Nei primi tre mesi del 2021 la classifica delle auto scoperte più vendute ha visto il dominio della nostra Fiat 500, più apprezzata addirittura della T-Roc e della 911

Con SUV, crossover e berline a rappresentare la quasi totalità del mercato automobilistico italiano, lo spazio per altre categorie di vetture sta diventando sempre più ristretto: secondo gli ultimi dati UNRAE, tuttavia, il primo trimestre del 2021 ha dato respiro anche alle “scoperte“, quelle cabrio e spider che oggi sono utilizzate prevalentemente nella bella stagione per le classiche gite fuori-porta.

Osservando bene le statistiche riportate dal mese di gennaio a quello di marzo, tuttavia, è proprio questa categoria che ha sorpreso gli addetti ai lavori: non tanto per i volumi di vendita, che si assestano sui 2.368 veicoli venduti nel trimestre di riferimento e sulle 1.191 unità per il solo mese di marzo, ma per la variazione percentuale dell’incremento ottenuto quest’anno nei confronti del 2019 e del 2020. Rispetto a due anni fa è stato registrato un +13,7% nei primi tre mesi e un +37,2% nel solo marzo, mentre rispetto all’anno scorso i dati parlano di un +204,8% nel trimestre e addirittura un +1238,2% (!) a marzo.

Questo rappresenta, di fatto, l’incremento più sostanzioso di tutte le categorie prese in considerazione da UNRAE per la sua indagine statistica nel mondo automotive, dove tra le cabrio e spider ha spiccato ancora una volta la nostra Fiat 500. Il “cinquino” del Lingotto, infatti, ha venduto 850 esemplari nel periodo gennaio-marzo 2021 contro i “soli” 286 della Volkswagen T-Roc e i 201 della Porsche 911, che ha battuto a sua volta la BMW Z4 (188 unità) e la Mazda MX-5 (176 unità). A seguire troviamo la Mini in versione, ovviamente, Cabriolet (131 unità), con in scia (anche se staccata) la Smart Fortwo, le due Mercedes Classe E e Classe C e di nuovo la 500 ma in versione Abarth.

Il dominio della Fiat a cielo aperto è ancora più evidente se si prende in considerazione la Top 10 del solo mese di marzo: in questo caso la 500 è stata venduta in ben 504 esemplari, a fronte dei 143 della T-Roc e dei 79 della Z4, in risalita rispetto alla MX-5 (quarta con 73 unità) e alla 911 (quinta con 72 unità). Una posizione guadagnata anche per la piccola Smart, che ha preceduto la Classe C della Stella a Tre Punte e la Mini a parimerito con 34 unità vendute, due in più della BMW Serie 2 e cinque in più della Classe E.