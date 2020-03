Fiat 500 Elettrica 2020: dati e foto ufficiali

Poco prima del suo unveiling ufficiale, Fiat ha rilasciato le prime foto in anteprima della nuova 500e, versione elettrica della storica citycar

Il coronavirus non ferma il mondo dell’automotive dal presentare le sue ultime novità. Anche se il Salone di Ginevra è stato ufficialmente annullato i più importanti brand del settore sono pronti a lanciare i propri prodotti con delle speciali dirette web, tra le quali una delle più attese è sicuramente quella della nuova Fiat 500e. Per il Gruppo FCA si tratta delle versione elettrica di una delle più famose (e riuscite) citycar del marchio italiano, che stando alle ultime indiscrezioni verrà resa disponibile anche in una speciale versione cabrio.

Come potete vedere dalle foto rilasciate in anteprima, le novità per la “500 a batterie” si concentreranno su un design rivisto con griglia anteriore chiusa, proiettori anteriori a LED, cerchi in lega con un nuovo motivo e un inedito logo posizionato sopra la calandra. Per quanto riguarda gli interni, invece, le ultime voci di corridoio parlano di una plancia completamente ridisegnata anche nel cruscotto, che potrebbe ricevere (finalmente) la strumentazione digitale. Sulla console centrale, inoltre, potrebbe comparire il display touchscreen, mentre la leva del cambio dovrebbe lasciare il proprio posto a comandi dedicati per modificare il comportamento della vettura durante la marcia.

La nuova EV del marchio italiano, inoltre, potrebbe prendere spunto dalla versione “americana” per quanto riguarda il pacco batterie e la drivetrain: il primo, con una capacità di 24 kWh, alimenta attualmente un motore elettrico da 111 cavalli e 200 Nm di coppia, per un’autonomia massima di 130 km e un tempo di ricarica pari a 4 ore. Tutte supposizioni ovviamente… troveranno conferma a breve?