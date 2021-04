Fiat 500 Hey Google: il “cinquino” ora si comanda con la voce

La Casa del Lingotto propone un nuovo allestimento per la famiglia delle Fiat 500: si chiama "Hey Google" e introduce diversi servizi da remoto da utilizzare con l'app MyFiat e integrati con Mopar Connect

Dopo gli allestimenti Cult, Connect e Dolcevita, il Model Year 2021 della Fiat 500 (comprendente anche le varianti L e X) si aggiorna ulteriormente portando in campo una serie speciale completamente integrata con l’assistente vocale di Google. Il suo nome? “Hey Google”, proprio come il comando che gli occupanti devono pronunciare per aver accesso alle varie funzioni proposte dall’azienda di Mountain View, connesse con la specifica app MyFiat e con i servizi Mopar Connect presenti a bordo.

La gamma della 500, in questo modo, ottiene la connettività da remoto che consente, per esempio, di bloccare o sbloccare le portiere e il portellone posteriore, di controllare i parametri fondamentali della vettura come il livello di carburante e la posizione sulla mappa (con tanto di avvertimento se si supera un determinato perimetro tramite la funzione geofencing), nonchè di visualizzare sul proprio smartphone qual è l’officina più vicina e quanti chilometri sono stati percorsi nell’arco della giornata. Tutto parte dal “Welcome Kit” compreso nel prezzo, che include il Nest Hub di Google griffato 500, la cover specifica per la chiave di avviamento e tutti i dettagli per configurare al meglio il proprio “cinquino”.

La famiglia delle Fiat 500 “Hey Google” avrà anche una caratterizzazione estetica specifica, rappresentata dalla livrea bicolore in Bianco per la carrozzeria e in Nero lucido per il tettuccio e le calotte degli specchietti retrovisori. Presenti all’appello anche lo schema “a pallini colorati” sui montanti centrali e sui sedili, così come i badge del colosso statunitense visibili non solo sulle fiancate ma anche sullo schermo del display touchscreen da 7” dell’infotainment.

Entrando nei dettagli, la Fiat 500 “Hey Google” sarà disponibile sia nella versione berlina che in quella cabriolet con cerchi da 15”, interni di colore nero, sedile del pilota regolabile in altezza, volante sportivo soft-touch con comandi integrati, fascia in argento opaco per la plancia e una dotazione tecnologica comprensiva di infotainment UConnect con radio DAB a sei altoparlanti e compatibilità Apple CarPlay e Android Auto assieme ai servizi Mopar Connect. Arriverà nei concessionari nell’unica motorizzazione 1.0 Hybrid da 70 CV, eventualmente associabile anche alle tinte Bianco Gelato, Grigio Pastello, Nero Vesuvio, Grigio Pompei, Azzurro Italia con prezzi da 18.000 Euro per la berlina e da 20.700 Euro per la cabrio.

Passando alla Fiat 500X, la versione speciale “Hey Google” propone cerchi in lega da 16”, fari fendinebbia, vetri privacy, sedili e cruscotto in argento opaco e, tra gli ADAS, il cruise control adattivo, i sensori di parcheggio posteriori, i sensori per la pioggia e quelli per la luce crepuscolare. Per questo modello, fortunatamente, la gamma motori è più ampia e può contare su due benzina con omologazione Euro 6D-Final – vale a dire il FireFly 1.0 120 CV e l’1.3 da 150 CV – e su due diesel Multijet, nello specifico l’1.3 da 95 CV e l’1.6 da 130 CV. I prezzi? Da 23.700 Euro per il benzina e da 25.600 Euro per quello a gasolio meno potenti.

L’ultima vettura da raccontare è la Fiat 500L, che nella versione speciale “Hey Google” sostanzialmente riprende la dotazione delle sue “cugine”: presenti i cerchi in lega da 16”, così come la selleria dell’abitacolo in argento opaco con logo 500 bianco e una tecnologia di bordo comprendente l’infotainment UConnect da 7” con radio DAB, compatibilità Apple CarPlay e Android Auto, servizi Mopar Connect e climatizzatore manuale. Lato motorizzazioni, in questo caso si parte da 20.950 Euro per l’1.4 benzina da 95 cavalli e da 23.650 Euro per l’1.3 Multijet diesel sempre da 95 CV.