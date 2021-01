Fiat 500 MY2021: arrivano gli allestimenti Cult, Connect e Dolcevita

La gamma del "cinquino" va incontro a una rivisitazione degli allestimenti disponibili, sia per la versione base che per 500L e 500X. Cinque in totale le dotazioni previste: Cult, Connect, Dolcevita, Cross e Sport

Dopo aver introdotto la versione Elettrica e quella 3+1, il Gruppo FCA ha voluto regalare una ventata di freschezza alla gamma della 500, che quindi per il 2021 si rinnova proponendo cinque specifici allestimenti: si parte da quello base, chiamato Cult, per arrivare al Connect, spaziando per la dotazione Dolcevita (riservata esclusivamente alla 500 “standard”) e arrivando a destinazione con la Cross e la Sport. Ognuno di essi sarà disponibile anche per le versioni 500L e 500X, che in più potranno fregiarsi di alcuni pacchetti di accessori dedicati e su una linea di motori aggiornata allo standard di omologazione Euro 6d-Final.

L’allestimento d’attacco della gamma 500 (e anche della 500X), quindi, si chiama Cult: è quello più vivace perchè disponibile nell’inedito colore pastello Arancio Sicilia con interni in Tecno Blue opaco, per un pacchetto che è disponibile nei concessionari con un prezzo lancio di 9.900 Euro. La sua dotazione? Sistema infotainment UConnect con comandi al volante, radio DAB, sistema Bluetooth e climatizzatore manuale, al quale si può aggiungere il Pack Cult (+ 950 Euro), che introduce i cerchi da 15”, il display da 5” sulla plancia, gli altoparlanti supplementari e i fari anteriori Mca cromati, oppure il Pack Cult Plus (+ 1.450 Euro), con schermo da 7” comprensivo di Link System e compatibilità Apple CarPlay e Android Auto.

A seguire troviamo l’allestimento Connect, disponibile per tutti e tre i modelli in gamma (500, 500L e 500X): questi potranno contare fin da subito sul sistema infotainment UConnect con display da 7”, installato su una plancia in colore argento opaco con climatizzatore manuale e rivestimento in ecopelle per i sedili Flashy e il volante multi-funzione. La differenza tra i vari modelli? Essenzialmente nel resto della dotazione prevista da questo allestimento: la 500 “standard” sarà equipaggiata con il solo cruise control, i cerchi in lega da 15” e i fari fendinebbia, mentre la 500L otterrà quelli da 16” e gli specchietti in tinta con la carrozzeria. La più completa è la 500X, con cerchi da 17”, vetri oscurati, sensori di parcheggio, fendinebbia e fari automatici, ai quali si potranno aggiungere il Pack Navi (+ 650 Euro), con cockpit digitale e navigatore, oppure il Pack Sky (+ 750 Euro), con tetto apribile panoramico e battitacco cromato.

Ancora un passo in avanti e troviamo l’allestimento Dolcevita, un’esclusiva per la sola 500 “standard” con plancia in tinta per la carrozzeria, dettagli cromati, tettuccio in vetro, sensori di parcheggio, cerchi da 15” e, a richiesta, la tonalità bicolore Bianco Gelato/Blu Lunare con badge dedicato. Per 500L e 500X, invece, il Gruppo FCA ha riservato l’allestimento Cross, con specifiche differenze per i due modelli: il primo potrà contare su sedili con trama Camouflage, cerchi da 18”, barre porta-tutto sul tetto e climatizzatore automatico bi-zona, mentre il secondo avrà cerchi da 16”, fendinebbia, sensori di parcheggio posteriori, crepuscolari e per la pioggia, climatizzatore automatico e sedili in pelle (a richiesta).

In cima alla gamma, infine, trova posto l’allestimento Sport, disponibile per tutti e tre i modelli: la 500 “standard” sarà equipaggiata con vetri oscurati, cerchi in lega da 17”, climatizzatore automatico, plancia in titanio, quadro strumenti TFT da 7”, fari fendinebbia e rivestimento degli interni in Black Technoprene, mentre la 500L otterrà, in aggiunta alla dotazione precedente, lo specchietto elettrocromatico e l’illuminazione ambientale dell’abitacolo. La 500X, invece, potrà essere allestita a richiesta con la colorazione Grigio Moda Opaco su cerchi in lega bruniti da 18”, eventualmente installabili anche della misura subito superiore.

Passiamo ai nuovi pacchetti di accessori: per il 2021 la gamma della 500 potrà essere impreziosita nell’ordine con il Pack Magic Eye, che prevede sugli allestimenti Connect e Cross i sensori di parcheggio, la telecamera posteriore, il navigatore, il riconoscimento degli angoli ciechi e il cruise control adattivo, con il Pack Comfort, per gli allestimenti Cult, Cross e Sport con clima automatico, sedili regolabili, pacchetto aggiuntivo visibilità e fari allo Xenon, specchietti elettrocromici, sensori per la pioggia e crepuscolari, e con il Pack Style, esclusiva dell’equipaggiamento Connect con dettagli cromati, vetri oscurati e gruppi ottici Full LED.