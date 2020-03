Fiat 500 LEGO Creator Expert, 960 pezzi per la citycar torinese

Il nuovo set Fiat 500 LEGO Creator Expert, disponibile sul sito LEGO.com, è composto da 960 pezzi e ha un costo di 79,99€

E’ stato presentato negli scorsi giorni allo Spazio MRF-Mirafiori di Torino il nuovo set Fiat 500 LEGO Creator Expert. Per l’occasione è stato esposto un modello a grandezza naturale dell’iconica citycar made in Italy, un meraviglioso esemplare realizzato con ben 189.032 mattoncini LEGO. La sua costruzione ha richiesto 830 ore di lavoro. Il set della Fiat 500 LEGO Creator Expert è già in vendita sul sito ufficiale LEGO.com e in tutti i LEGO Store della Penisola.

«Nella sua lunga storia, Fiat 500 ha superato l’originaria manifestazione materiale per entrare nell’immaginario collettivo, diventando una icona a livello internazionale. Lo dimostra anche la sua recente esposizione al Museum of Modern Art di New York – ha commentato Cristiano Fiorio, Head of Brand Marketing Communication FCA EMEA Region -. Del resto, sappiamo che LEGO sceglie unicamente prodotti iconici, e sappiamo che la Fiat 500 non è solo un’automobile ma un fenomeno artistico e culturale dal forte valore simbolico, oltre che espressione giocosa e colorata dell’italianità nel mondo».

La partnership tra i marchi Fiat e LEGO darà vita a numerose collaborazioni esclusive, così che entrambi i marchi possano trarre profitto dall’ampia visibilità data da questi progetti. Il set Fiat 500 LEGO Creator Expert è composto da 960 pezzi ed è completo di tettuccio apribile funzionante, portabagagli con ruota di scorta, cofano apribile e portapacchi sul retro. Il tutto corredato da una tavolozza e un dipinto dell’auto con il Colosseo di Roma a fare da sfondo.