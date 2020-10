Nuova Fiat 500 3+1 elettrica, prezzi da 31.900 euro

Assieme alle versioni cabrio e berlina, la nuova Fiat 500 elettrica sarà disponibile anche nell'innovativa variante 3+1, con porta posteriore apribile in controvento che agevola l'ingresso a bordo dei passeggeri

La Nuova Fiat 500 elettrica è finalmente tra noi: il restyling con powertrain full electric di una delle citycar più apprezzate dagli italiani è diventato realtà e sarà disponibile nei concessionari a brevissimo, tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre. In gamma si potrà scegliere tra la versione a berlina, quella cabrio a cielo aperto… e l’innovativa 3+1, che si differenzia per un’inedita piccola porta posteriore introdotta per aumentare la praticità di bordo, soprattutto per i passeggeri che siederanno sul divano posteriore. I prezzi? La nuova 500 3+1 elettrica è ordinabile con un prezzo lancio di 31.900 Euro nell’allestimento Passion, che sale a 33.400 Euro per quello chiamato Icon e che arriva a quota 37.900 Euro per la Opening Edition “La Prima”.

FIAT 500 3+1 ELETTRICA: COME FUNZIONA LA PORTA POSTERIORE?

La caratteristica distintiva della Nuova Fiat 500 3+1 elettrica trae ispirazione dal modello originale del 1957: all’epoca il “Cinquino” presentava le portiere incernierate posteriormente, una tecnologia che di fatto è stata riproposta sulla nuova versione della citycar del Lingotto. Rispetto alla versione berlina, la 3+1 introduce appunto un piccolo sportello posteriore che si apre “controvento”, cioè dalla parte opposta della portiera tradizionale: un sistema che ha permesso anche di eliminare il montante centrale, per un ingresso a bordo facilitato e una praticità di utilizzo davvero notevole durante la normale routine quotidiana.

Le dimensioni della 3+1, in realtà, sono le stesse delle altre due varianti: ciò che cambia è il peso aggiuntivo di 30 kg dovuto all’introduzione dello sportello in questione, che tuttavia permette ai passeggeri di salire a bordo con molta più facilità rispetto a quanto accade sulla berlina o sulla cabrio. Per quanto riguarda la sicurezza, questo inedito sistema incontra tutte le omologazioni del caso, quindi niente paura: la “terza porta”, infatti, si apre solamente una volta azionata la portiera principale, il che impedisce qualsiasi apertura involontaria anche da parte dei più piccoli.

FIAT 500 3+1 ELETTRICA: 118 CAVALLI E 460 KM DI AUTONOMIA

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la Nuova Fiat 500 elettrica 3+1 sarà equipaggiata con una powertrain full electric da 118 cavalli con annesso un pacco batterie da 42 kWh: un propulsore brillante nelle prestazioni, con velocità massima autolimitata di 150 km/h per uno scatto 0-100 in soli 9 secondi, e molto generoso in fatto di autonomia, che nel ciclo urbano raggiunge l’interessantissimo valore di 460 km. Nel ciclo di utilizzo WLTP, invece, la percorrenza scende a 320 km.

La ricarica della powertrain, inoltre, è assicurata dalla tecnologia fast charge da 85 kW: per raggiungere l’80% della capienza complessiva della batteria basterà una ricarica di 35 minuti, mentre per ripristinare la percorrenza urbana standard di 50 km saranno sufficienti solamente 5 minuti.

FIAT 500 3+1 ELETTRICA: COSA OFFRE LA SPECIAL EDITION “LA PRIMA”?

Alla pari delle versioni berlina e cabrio, anche la Nuova Fiat 500 elettrica 3+1 arriverà sul mercato in un’inedita versione speciale, chiamata per l’occasione “La Prima” Opening Edition. Le sue peculiarità? Innanzitutto tre tonalità distinte per la carrozzeria in Rose Gold, Onyx Black e Glacier Blue, che potranno essere abbinate a cerchi diamantati da 17” e cromature sulle fiancate e sulle cornici dei finestrini. Non mancano, ovviamente, i fari Full LED “Infinity” e, nell’abitacolo, sedili (regolabili elettricamente a sei vie), cruscotto e volante in eco-pelle, specchietto retrovisore elettrocromatico e targhetta distintiva “La Prima” sul montante principale.

Per quanto riguarda i sistemi di bordo, questa Special Edition proporrà di serie l’infotainment Uconnect 5 da 10,25” con radio DAB, UConnect Box, navigatore satellitare, carica induttiva per lo smartphone e compatibilità con le tecnologie Apple CarPlay e Android Auto, assieme al quadro strumenti completamente digitale e ai sensori di parcheggio con visuale a 360° e visuale “drone view”. Presenti all’appello tutti i principali aiuti alla guida ADAS di Livello 2, come il cruise control adattivo e la frenata automatica di emergenza, mentre completeranno il pacchetto il climatizzatore automatico, la wearable key a sassolino e i due sistemi di ricarica utilizzabili per ripristinare l’energia delle batterie: da una parte il fast charge da 85 kW, dall’altro il cavo Mode 3 da 11 kW per le spine domestiche.