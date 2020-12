Fiat 500X 2021: arrivano i nuovi allestimenti Cult e Connect

Il “cinquino” in versione crossover si aggiorna introducendo due nuovi allestimenti, i quali vanno a definire una gamma che si completa con le versioni Cross e Sport

Mentre aleggia ancora nell’aria la possibilità che, nel 2022, arrivi una Fiat 500X in versione ibrida plug-in, il “cinquino” crossover marchiato FCA si aggiorna con un Model Year 2021 sostanzialmente identico al precedente per quanto riguarda l’estetica… ma tutto nuovo a livello di allestimenti. Al fianco degli unici “superstiti” della versione precedente, quello dedicato al fuoristrada Cross e quello dall’indole racing Sport, la Casa del Lingotto introduce i nuovi “Cult” e “Connect”, specificamente pensati come porta d’accesso al mondo a ruote alte in stile 500.

Iniziamo dalla 500X Cult: prendendo spunto dal vecchio allestimento Urban, questa versione offre di serie i cerchi in acciaio da 16’’, luci diurne di tipo alogeno, specchietti retrovisori riscaldati, alzacristalli elettrici, climatizzatore manuale, radio DAB con Bluetooth, sistema infotainment di base con schermo da 3,5’’ e, tra gli aiuti alla guida, cruise control, riconoscimento della segnaletica stradale e sistema di mantenimento della corsia.

Più ricco l’allestimento Connect, che aggiunge cerchi in lega da 17 pollici, luci diurne con tecnologia a LED, vetri posteriori e lunotto oscurati, volante in pelle, sistema infotainment Uconnect con display da 7’’ e compatibilità Apple CarPlay e Android Auto, sensori pioggia e sensori di parcheggio utili durante le manovre in retromarcia. Ben diversi, invece, gli allestimenti Cross e Sport: il primo, indicato agli amanti della guida off-road, propone di serie cerchi da 18’’, paraurti specifici, barre sul tettuccio, finiture esterne in alluminio opaco e climatizzatore automatico, mentre il secondo, pensato per i più sportivi, mette a disposizione paraurti e minigonne racing, doppio scarico cromato e fari full LED.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova 500X MY2021 propone a listino non solo i turbo-benzina 1.0 da 120 cavalli e 1.3 da 150 cavalli (con cambio automatico DCT a doppia frizione e sei rapporti) omologati Euro 6d Final, ma anche le unità a gasolio 1.3 Multijet da 95 cavalli e 1.6 Multijet da 130 cavalli, tutte rispettivamente con trazione anteriore.

Lato prezzi, la nuova Fiat 500X MY2021 parte a listino da 21.000 Euro nel caso della motorizzazione a benzina 1.0 da 120 cavalli in allestimento Cult, per arrivare ai 27.100 Euro dell’1.6 Multijet con equipaggiamento Sport. Qua di seguito trovate una panoramica di quello che potrà essere ordinato in concessionaria:

Fiat 500X 1.0 benzina 120 cavalli

Cult – 21.000 Euro

Connect – 22.700 Euro

Cross – 23.700 Euro

Sport – 24.500 Euro

Fiat 500X 1.3 benzina 150 cavalli DCT

Connect – 25.200 Euro

Cross – 26.200 Euro

Sport – 27.000 Euro

Fiat 500X 1.3 Multijet 95 cavalli

Cult – 22.900 Euro

Connect – 24.600 Euro

Cross – 25.600 Euro

Sport – 26.400 Euro

Fiat 500X 1.6 Multijet 130 cavalli