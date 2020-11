Fiat 500X: la seconda generazione del 2022 sarà ibrida plug-in?

Entro la fine dell'anno arriverà il MY2021, ma il Gruppo FCA pensa già in avanti per una seconda generazione di Fiat 500X che dovrebbe arrivare nel 2022 con la tanto attesa alimentazione alla spina Plug-in Hybrid

Dopo la 500 3+1, a breve sarà il turno della 500X: entro la fine dell’anno il crossover marchiato Fiat e prodotto a Melfi sarà infatti proposto in un Model Year 2021 ricco di aggiornamenti, che con tutta probabilità sarà lanciato sul mercato anche nell’attesa variante Mild Hybrid. Questo sarà un primo tentativo di elettrificazione al quale seguirà una seconda generazione in cui le prospettive del nuovo Gruppo Stellantis, fusione formata da FCA e da PSA, vogliono il debutto anche della versione con alimentazione “alla spina”, da affiancare alle tradizionali a benzina e a gasolio.

La base di partenza, in questo caso, sarà la piattaforma modulare CMP della Peugeot 2008, sulla quale verranno installati prima i motori 1.2 PureTech a benzina da 100, 130 e 155 cavalli assieme ai propulsori 1.5 BlueHDi diesel da 110 e 130 cavalli, e poi i powertrain Plug-in Hybrid (presumibilmente) da 190 e 240 cavalli, con tanto di trazione integrale (ovviamente) elettrica.

In questo modo la nuova 500X “seconda generazione” sarà un modello completamente rinnovato: la lunghezza sarà aumentata, così come il passo e il volume del bagagliaio, mentre la carrozzeria sarà confermata dal ben conosciuto stile SUV Coupé che la contraddistingue dal suo lancio sul mercato nel 2014. Tuttavia, non è da scartare l’ipotesi di un affiancamento con un possibile modello 500XL, dalle dimensioni ancora più generose come accaduto, tra l’altro, sulla “cugina” 500L. In ogni caso, è ancora troppo presto per dare conferme: l’imperativo è portare pazienza e, intanto, aspettare l’arrivo del MY2021, che come già affermato non dovrebbe superare il tempo limite della fine di quest’anno. Stay tuned!