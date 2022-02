Fiat 500X e Tipo Hybrid 2022: disponibili le versioni mild-hybrid da 130 CV

Il MY2022 delle Fiat 500X e Fiat Tipo accoglie la nuova motorizzazione 1.5 Hybrid da 130 cavalli con tecnologia mild-hybrid a 48V

Ora la gamma delle Fiat (RED) è finalmente completa: il marchio del Lingotto, infatti, ha presentato in questi giorni gli ultimi due modelli a tecnologia mild-hybrid, vale a dire la 500X Hybrid e la Tipo Hybrid con sistema a 48V che integra una piccola unità elettrica supplementare direttamente nel cambio automatico DCT a doppia frizione e sette rapporti.

Rispetto al propulsore impiegato sulle 500 “tradizionali” e sulla Panda, però, stavolta i tecnici italiani hanno scelto quello già testato sulle Jeep Compass e Renegade che corrisponde all’1.5 FireFly turbo-benzina a quattro cilindri da 130 cavalli e 240 Nm di coppia massima. Si tratta di un grande salto di qualità soprattutto nell’ottica dei piani di mobilità sostenibile voluti dal Gruppo Stellantis, anche grazie alla presenza di una batteria compatta da 0,8 kWh che aiuta a far viaggiare le vetture in modalità completamente elettrica senza chiamare continuamente in causa il motore principale a combustione.

Secondo i dati pubblicati da Fiat, le nuove 500X e Tipo Hybrid garantiscono rispettivamente consumi nell’ordine dei 5,1 e dei 4,7 Litri ogni 100 km percorsi, nell’arco dei quali il motore elettrico aggiuntivo sostiene la propulsione nelle fasi di avvio, di percorrenza a bassa velocità e nelle manovre di parcheggio. Nonostante la tendenza “economica” di questo motore, le prestazioni sono comunque assicurate: l’unità elettrica, infatti, recupera energia in frenata e in decelerazione per poi renderla disponibile in accelerazione, per un tempo di 9 secondi nello scatto 0-100 km/h a favore della Tipo Hybrid e di 9,4 secondi se si prende in considerazione la 500X Hybrid.

Per quanto riguarda la dotazione di serie, le nuove Fiat 500X e Tipo Hybrid sono lanciate (tra gli altri) anche nello speciale allestimento RED che propone non solo la bellissima caratterizzazione rossa della carrozzeria e dei dettagli nell’abitacolo, ma anche un pacchetto di ADAS davvero completo e funzionale. Su entrambi i modelli, infatti, sono presenti l’Attention Assist, la frenata automatica di emergenza, il riconoscimento della segnaletica stradale, l’Intelligent Speed Assist, il mantenimento della corsia, gli abbaglianti automatici e il Blind Spot Assist.

Diamo ora uno sguardo al listino: la nuova motorizzazione 1.5 FireFly Hybrid da 130 cavalli sarà disponibile a partire dal mese di aprile su tutti gli allestimenti della Tipo (sia a cinque porte che SW) e della 500X, con prezzi in partenza rispettivamente da 26.450 Euro e da 29.400 Euro. Esiste ovviamente anche la formula di finanziamento FCA Bank, che rende le due vetture disponibili all’acquisto con un anticipo di 4.000 Euro e una rata mensile (per 48 mesi) di 239 Euro per la Tipo e di 259 Euro per la 500X.

FIAT TIPO 2022 – 1.5 FireFly Hybrid 130 CV

Tipo Hybrid – 26.450 Euro

Tipo Hybrid CityLife – 27.950 Euro

Tipo Hybrid CityCross – 27.950 Euro

Tipo Hybrid Cross – 29.950 Euro

Tipo Hybrid RED – 30.950 Euro

FIAT 500X 2022 – 1.5 FireFly Hybrid 130 CV

Club – 29.400 Euro

Cross – 30.100 Euro

Sport – 30.800 Euro

RED – 31.100 Euro

FIAT 500X CABRIO 2022 – 1.5 FireFly Hybrid 130 CV