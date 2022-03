Fiat e-Ulysse: la multispazio italiana torna in versione elettrica

Dopo 12 anni di assenza, il nome Ulysse torna nel listino del marchio Fiat: stavolta sotto il cofano c'è una powertrain da 100 kW con batterie da 330 km di autonomia

Dopo la nostra anticipazione dello scorso novembre, il marchio Fiat ha finalmente presentato il nuovo e-Ulysse riportando in gamma uno dei nomi storici della Casa del Lingotto: si tratta della terza generazione della multispazio italiana, che a 12 anni di distanza dalla sua (temporanea) uscita dal mercato oggi vi ritorna in chiave elettrica su piattaforma EMP2 – la stessa di Toyota Proace, Citroën Spacetourer e Peugeot Traveller.

L’operazione effettuata da Stellantis rappresenta sostanzialmente la trasposizione per il trasporto passeggeri della Fiat Scudo elettrica, con la quale la nuova e-Ulysse condivide gran parte delle scelte stilistiche per la carrozzeria. Sarà prodotta nello stabilimento francese di Hordain in tre lunghezze, rispettivamente da cinque, sette e otto posti, che garantiscono diverse possibilità di configurazione degli interni grazie alla presenza dei sedili scorrevoli su binari e del doppio tavolino pieghevole presente tra la seconda e la terza fila.

Sulla versione da otto posti, per esempio, la e-Ulysse offre 12 configurazioni differenti, elevate addirittura a sedici in quella da sette su tre file di sedili denominata, per l’occasione, “Salotto”. Lunga 5,3 metri, larga 2 e alta meno di 1,9 metri, questa multispazio mette a disposizione una capacità complessiva del bagagliaio di 4.900 Litri con trasporto di oggetti fino a 3,5 metri, ridotta a 1.500 nel caso si utilizzino tutti i posti a sedere.

L’abitacolo, quindi, è spazioso a sufficienza per trasformare la Fiat e-Ulysse in una piccola navetta da trasporto passeggeri e in questo senso offre diversi optional per rendere il viaggio comodo e confortevole. La dotazione di serie dell’allestimento top di gamma Lounge, infatti, prevede il tettuccio panoramico (composto da due pannelli da 40 cm per 1 metro ciascuno), un sistema di sanificazione dell’aria tramite luce ultravioletta UV-C e un infotainment con schermo touch da 7”, comprensivo di radio digitale, compatibilità Apple CarPlay – Android Auto e navigatore Tom Tom con servizi Connect Nav.

La sicurezza di bordo, inoltre, è garantita da un pacchetto ADAS completo e funzionale che include il riconoscimento della segnaletica stradale, il Lane Departure Warning per il superamento della corsia, il Side Blind-Spot Assist per il monitoraggio degli angoli ciechi, il Forward Collision Warning con frenata automatica di emergenza e la funzione Grip Control, che gestisce l’intervento del controllo di stabilità ESP a seconda della tipologia di terreno: asfalto, neve, sabbia o fango.

Il piatto forte del Fiat e-Ulysse, però, è rappresentato dalla sua powertrain full-electric, caratterizzata da un motore da 100 kW (136 cavalli) e 260 Nm di coppia massima installato sull’assale anteriore e da un pacco batterie da 75 kWh in grado di garantire un’autonomia complessiva secondo il ciclo WLTP di 330 km. La ricarica? Possibile attraverso le colonnine ultra-rapide fino a 100 kW (10-80% in 45 minuti) ma anche tramite la Wallbox Mopar da installare a casa con cavo MODE 3 trifase da 11 kW.

La nuova Fiat e-Ulysse può essere già pre-ordinata nel nostro Paese tramite i concessionari ufficiali, con consegne previste entro il mese di maggio. Il listino prezzi, tuttavia, non è ancora stato confermato.