Fiat Fastback: il nuovo SUV Coupé in versione 125 CV e 180 CV

La Casa del Lingotto ha pubblicato la prima immagine teaser del Fiat Fastback, nuovo SUV che sarà prodotto in Sudamerica

Mancano poche settimane alla sua presentazione ufficiale: dopo un lungo processo di lavoro e progettazione, il Fiat Fastback è pronto a rinvigorire la presenza commerciale della Casa del Lingotto in Sudamerica definendosi come un inedito SUV Coupé dalle linee massicce e muscolose, che rappresenta il punto di incontro tra i concetti di sobrietà e sportività grazie a una silhouette allungata, a un tettuccio ampio, alla coda rialzata a livello della parte posteriore e ai gruppi ottici (sia anteriori che posteriori) che invadono le fiancate laterali.

Diretta evoluzione del concept presentato nel 2018, il nuovo Fiat Fastback utilizzerà la stessa piattaforma (MLA) della Pulse con la quale condividerà anche le motorizzazioni, principalmente orientate su un 1.0 Turbo Flex 200 da 125 cavalli (130 se alimentato con l’etanolo) con cambio automatico CVT a sette rapporti e su un più potente 1.3 Litri T270 in grado di raggiungere la potenza di 180 cavalli, scaricati a terra attraverso una trasmissione automatica a sei velocità. Il suo arrivo sul mercato? Per il momento limitato a quello sud-americano, anche se in futuro non è escluso il suo approdo in Europa.