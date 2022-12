Fiat inaugura il Metaverse Store, concessionario digitale con la Nuova 500

Grazie alla presenza del Fiat Product Genius, i clienti potranno ottenere informazioni, configurare e successivamente acquistare la loro nuova vettura

Dopo Nissan con la e-Power Experience, ora tocca al marchio Fiat sbarcare nel Metaverso: il brand italiano parte del Gruppo Stellantis ha inaugurato in questi giorni il proprio Metaverse Store, primo concessionario digitale alimentato nel mondo virtuale di Meta capace di creare una nuova esperienza di vendita per i clienti e, quindi, di rivoluzionare l’intera customer experience della Casa del Lingotto. Sviluppato in collaborazione con Touchcast e Microsoft, garantisce l’accesso agli interessati senza bisogno di hardware di realtà virtuale o la creazione di un avatar, il che rappresenta un’esperienza altamente immersiva praticamente unica nel proprio genere.

Punto nevralgico del Fiat Metaverse Store è il Product Genius, una persona fisica scelta appositamente per accompagnare il cliente nella sua ricerca di informazioni per la vettura di proprio interesse. L’assistente di Fiat permetterà di osservare da vicino tutte le caratteristiche principali del veicolo lasciando al cliente, inoltre, la possibilità di modificarlo secondo i propri gusti fino a decidere di acquistarlo direttamente nel concessionario digitale – oppure finalizzare l’operazione presso uno degli showroom fisici presenti in Italia.

La prima vettura oggi disponibile è la Nuova 500 “La Prima by Bocelli”: entro fine anno arriverà il resto della gamma ed entro il primo semestre del 2023 il Fiat Metaverse Store accoglierà nuovi modelli e si estenderà in altri mercati internazionali. “Il FIAT Metaverse Store è il primo del suo genere nel settore automobilistico: è un esperienza magica, semplice e accessibile a tutti. Per la prima volta, i nostri clienti potranno esplorare e acquistare la Nuova 500 La Prima by Bocelli comodamente da casa, grazie a un processo assistito dall’uomo, istantaneo, realistico e stress free“.