Fiat Multipla da 1000 cavalli, il tuning che arriva da Youtube!

La Multipla del canale Youtube Vilebrequin ha conquistato il pubblico del Salone di Parigi: ha un motore da 1000 cavalli ereditato dalla Chevrolet Corvette

Vi ricordate il progetto della Fiat Multipla da 1000 cavalli che vi avevamo proposto due anni fa? Bene, sappiate che quella stratosferica vettura ha tenuto alto il nome del marchio italiano al Salone di Parigi che sta andando in scena in questi giorni: gli Youtuber Sylvain Lévy e Pierre Chabrier, creatori del canale Vilebrequin, hanno ottenuto un posto alla kermesse francese e hanno potuto mettere in mostra la loro opera d’arte… che sicuramente non è passata inosservata ai vari appassionati e addetti ai lavori.

Soprannominata “1000Tipla“, questa Fiat è stata costruita grazie al sostegno dei fans del canale Vilebrequin che hanno raccolto complessivamente 1,1 milioni di Euro, i quali sono stati quindi investiti per trasformare la normalissima Multipla del Lingotto in un esemplare da competizione veramente fuori dal comune. Rispetto al modello originale, la carrozzeria in tinta bianco-rossa è stata modificata con un bodykit allargato provvisto di splitter anteriore, minigonne e alettone posteriore, mentre il motore è stato prima ereditato da una Chevrolet Corvette C7 ZR06 e poi potenziato fino alla potenza “monstre” di 1000 cavalli. Saranno sufficienti per completare lo 0-100 in meno di tre secondi?