Fiat Panda 2020: cinque versioni e prezzi da 8.200 euro

Fiat Panda festeggia i quarant'anni di vita con tante novità negli allestimenti (addirittura cinque, dalla base fino alla già ricca Cross) e motorizzazioni tutte nuove tra cui anche una mild hybrid da 70 CV

Fiat Panda compie quarant’anni e un traguardo come questo va festeggiato come si deve. Per questo in FCA hanno pensato di fare diversi regali a chi sceglierà una delle utilitarie più famose (e apprezzate) del nostro mercato, a partire da un prezzo base davvero invitante.

Fiat Panda 2020: le caratteristiche

In occasione del suo quarantesimo compleanno, Fiat Panda si è concessa un ritocchino. L’utilitaria di casa FCA arriva nelle concessionarie in ben cinque diversi allestimenti: Panda, City Life, Sport, City Cross e Cross. Panda indica, come potete immaginare, il livello d’ingresso, ma un primo step verso l’alto si fa scegliendo la versione City Life (che costa 800 euro in più rispetto alla base): questo allestimento si caratterizza per i nuovi fascioni laterali che richiamano lo stile delle crossover, cerchi di 15”, le maniglie esterne e alle barre al tetto di colore nero, barre longitudinali sul tetto, poggiatesta posteriori, il volante multifunzione e il sistema multimediale Uconnect Mobile, con bluetooth. Panda Sport viene fornita con cerchi in lega da 16” bicolore, maniglie e gusci degli specchi in tinta con la carrozzeria e logo “Sport” cromato sulla fiancata laterale. Salendo a bordo si possono apprezzare i pannelli e altri dettagli in ecopelle.

I due allestimenti di punta sono City Cross e Cross, disponibili anche con trazione 4×4 che ben si coniuga col classico aspetto da off road. La dotazione di serie si completa di fendinebbia, proiettori DRL a led e sulla versione Cross cerchi specifici da 15”, doppio gancio traino, scudi paracolpi con effetto cromato, barre longitudinali, sensori di parcheggio posteriori, climatizzatore automatico, volante in pelle e monitor touch da 7″ compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay, presa USB e radio DAB. Per quanto riguarda i propulsori, nuova Panda è disponibile con motorizzazioni benzina, metano, GPL e il nuovo mild hybrid da 70 CV.

Fiat Panda 2020: quanto costa

La versione base di nuova Fiat Panda viene proposta a un prezzo di 13.900 euro che, però, può scendere fino a 8.200 euro rottamando una vecchia auto e sfruttando i vari incentivi statali e il bonus di 1.500 euro della Fiat per chi paga con finanziamento.