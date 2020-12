Fiat Panda 2021: restyling a cinque versioni da 13.900 Euro

La nuova generazione di Fiat Panda sarà disponibile dal mese di dicembre 2020 in cinque allestimenti diversi capaci di rispecchiare altrettanti stili di vita degli automobilisti italiani: dalla Cross alla City Life fino alla Sport

A quarant’anni dal suo debutto nel lontano 1980, la mitica Fiat Panda resta sempre uno dei punti di riferimento maggiormente consolidati nel mercato italiano dell’automobile: una vettura che si può definire “evergreen” e che per il 2021 si aggiorna con una gamma che ora può contare ben cinque allestimenti, diversificati a seconda dell’utilizzo per il quale sarà chiamata a dare il meglio di sè. Dalla versione “base” si passa a quella dedicata alla città, chiamata per l’occasione City Life, affiancata dalle varianti dedicate a tutti gli appassionati di guida fuoristrada, la Cross e la City Cross, e di guida sportiva, che potranno sfruttare la corposa dotazione di serie dell’equipaggiamento Sport.

FIAT PANDA CITY LIFE: IL TRAFFICO E’ IL SUO PANE QUOTIDIANO

La porta d’ingresso nel mondo Panda 2021 è rappresentata dalla versione “base” chiamata semplicemente… Panda: una vettura semplice e senza fronzoli con ciò che serve per districarsi senza pensieri nel traffico cittadino, per il quale però il tocco di classe “estetico” è stato riservato all’allestimento successivo chiamato City Life. Questo si distingue per fornire di serie alcuni ritocchi degni di nota, come i paraurti specifici, i codolini parafango, i cerchi “Life” da 15 pollici e degli inserti per le minigonne laterali, che vanno a contrasto con diversi elementi tinteggiati di nero come i gusci degli specchietti retrovisori, le maniglie delle portiere, le fasce paracolpi e le barre porta-tutto sul tettuccio.

La stessa cura per i dettagli è stata riservata anche per gli interni, dove trovano posto i sedili con tessuto bicolore e la plancia color antracite assieme a una dotazione comprendente il climatizzatore manuale, la radio DAB con Bluetooth, il supporto specifico per lo smartphone e i comandi al volante. La ciliegina sulla torta, invece, è prevista come optional: si tratta del display touchscreen da 7 pollici da installare al centro del cruscotto, compatibile con le tecnologie Apple CarPlay e Android Auto.

FIAT PANDA SPORT: TORNA IL MITO DELLA STORICA 100HP

Salendo di un gradino la gamma Fiat Panda 2021 si arricchisce con l’allestimento Sport, che riprende esteticamente la mitica 100HP senza, tuttavia, portare alcun miglioramento al propulsore installato sotto al cofano. Le novità, in questo caso, sono essenzialmente i cerchi in lega specifici da 16” con gemme nere/rosse, le maniglie e i gusci degli specchietti retrovisori in tinta con la carrozzeria e i loghi “Sport” a finitura cromata sulle fiancate laterali, che vanno a risaltare sull’esclusiva tinta Grigio Opaco abbinabile, a richiesta, con una tonalità bicolore per il tettuccio.

L’indole sportiva di questo allestimento prosegue ovviamente negli interni, dove saltano subito agli occhi la plancia in color titanio, il rivestimento nero per il cielo dell’abitacolo, i rivestimenti di tessuto e tecno-pelle con cuciture rosse per i sedili e quelli di eco-pelle per i pannelli delle portiere. Come optional, inoltre, è possibile richiedere il “Pack Pandemonio“, che riporta la nostalgia della 100HP su una vettura moderna come la nuova Fiat Panda: le pinze dei freni rosse, i vetri oscurati e il volante con la stessa trama dei sedili vanno a comporre questo pacchetto e ad impreziosire un abitacolo già provvisto di serie del display da 7” per il sistema infotainment.

FIAT PANDA CITY CROSS: TRA CITTA’ E FUORISTRADA

Dall’indole sportiva a quella “fuoristradistica” il passo è veramente breve nella gamma della Fiat Panda 2021, che propone fortunatamente un allestimento intermedio tra una citycar e una vettura maggiormente improntata alla guida off-road. L’equipaggiamento in questione si chiama City Cross ed è contraddistinto dall’inedita tonalità Blu Ceramico per la carrozzeria, che va a risaltare perfettamente con la tinta bicolore in blu e nero dei rivestimenti in tecno-pelle dei pannelli portiere e dei sedili, impreziositi a loro volta da cuciture argentate e fasce laterali in tessuto. Per quanto riguarda la dotazione di serie, la City Cross non delude: sono presenti all’appello, infatti, il climatizzatore automatico, l’infotainment da 7”, i fendinebbia, i fari diurni a LED e le finiture nere per le modanature e per le barre sul tettuccio.

FIAT PANDA CROSS: LA TOP DI GAMMA AMA LO STERRATO

Se la City Cross ha ancora nel DNA una certa tendenza “stradale”, la Cross è completamente votata allo sterrato e alle gite fuori porta: questo allestimento, al vertice della gamma Panda 2021, si distingue infatti per cerchi specifici da 15”, paraurti con verniciatura cromata, un doppio gancio traino e fasce paracolpi con logo Cross in rilievo. L’esclusività, ovviamente, la si può notare anche una volta nell’abitacolo, dove sono presenti il volante in pelle, i pannelli portiere in tecno-pelle nera, la plancia “woody” realizzata con materiali riciclati e i sedili in eco-pelle a tonalità bicolore con cuciture marroni. Lato dotazione, non mancano come sugli altri allestimenti il climatizzatore automatico e il sistema infotainment con schermo touchscreen da 7 pollici compatibile con le tecnologie Apple CarPlay e Android Auto.

FIAT PANDA 2021: LISTINO PREZZI E PROMOZIONI

La gamma della Nuova Fiat Panda MY2021 è in vendita già dal mese di dicembre 2020 e potrà contare su delle motorizzazioni a tecnologia mild-hybrid davvero interessanti: la porta di accesso, in questo caso, è rappresentata dall’unità a benzina 1.0 Firefly da 70 cavalli, basata su un motore elettrico Bsg che va a recuperare energia durante le fasi di decelerazione e frenata per poi incanalarla nella batteria da 11 Ah, utile a supportare il propulsore endotermico durante le fasi di guida più concitate (per esempio nelle ripartenze da fermo, dove interviene il sistema Start&Stop).

La Panda 2021 con questa motorizzazione parte da 13.900 Euro, mentre con l’unità 0.9 TwinAir Turbo Natural Power da 70 cavalli alimentata a metano l’asticella si alza fino a 17.050 Euro. Nel caso della versione 4×4 con motore 0.9 TwinAir Turbo da 85 cavalli, invece, il prezzo sale ulteriormente a 17.350 Euro: in ogni caso, l’offerta proposta dal Gruppo Fiat permette di sfruttare le soluzioni finanziarie FCA Bank, che includono fino a 1.500 Euro di incentivi e la possibilità di ottenere la vettura non solo con un finanziamento a rate iniziali dall’importo contenuto per i primi due anni, ma anche passando per il noleggio a lungo termine e per la formula “pay per use” messa a disposizione da Leasys Miles.

Nel primo caso il pacchetto comprende un canone mensile che include il bollo, l’assicurazione, l’assistenza stradale e il servizio di infomobilità i-Care (a richiesta anche gli interventi di manutenzione e le coperture furto, incendio e danni accidentali), mentre nel secondo si potrà mettere in garage la nuova Fiat Panda pagando semplicemente una quota mensile in base all’utilizzo effettivo della vettura, spalmato su una durata di 48 mesi. A seguire, infine, potete trovare il listino prezzi completo con i vari allestimenti della gamma 2021.

Fiat Panda Hybrid MY2021

Allestimento di base – 13.900 Euro

Allestimento City Life – 14.700 Euro

Allestimento Sport – 15.500 Euro

Allestimento City Cross – 16.300 Euro

Allestimento Cross – 17.100 Euro

Fiat Panda Natural Power MY2021

Allestimento City Life – 17.050 Euro

Allestimento City Cross – 18.650 Euro

Allestimento Cross – 19.450 Euro

Fiat Panda 4×4 TwinAir MY2021