Fiat Panda: di nuovo protagonista nello slalom in salita con 193 cavalli!

Un equipaggio che ha partecipato allo Slalom Montefiorino di Modena ha messo su strada una Fiat Panda prototipo davvero assurda

Nelle gare di slalom in salita si possono trovare monoposto, prototipi, vetture sportive modificate… e anche veicoli davvero unici nel loro genere: è il caso di questa Fiat Panda “prototipo”, che è stata avvistata durante la partecipazione all’edizione 2017 dello Slalom Montefiorino di Modena. L’equipaggio che l’ha portata in pista ha sicuramente lavorato parecchio per renderla competitiva, apportando diverse modifiche sia estetiche che meccaniche.

A prima vista questa speciale Fiat Panda si caratterizza per un bodykit allargato e ribassato che la rende decisamente più aggressiva e sportiva; sotto il cofano, invece, il motore originale 1.2 Fire è stato “pompato” all’ennesima potenza in modo da arrivare a sviluppare addirittura 193 cavalli. Non ci credete? Allora date un’occhiata al video qua sotto, che vi porterà anche all’interno dell’abitacolo: buona visione!