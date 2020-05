Fiat Panda e 500 Hybrid D-Fence 2020: a 4 Euro al giorno per combattere il Coronavirus

Per affrontare al meglio la Fase 2 dell'emergenza Coronavirus, Fiat propone una versione speciale delle sue Panda e 500 Hybrid, chiamata D-Fence e provvista di speciali difese anti-virus

La Fase 2 dell’emergenza Coronavirus è entrata nel vivo da qualche giorno e al momento tutto sembra funzionare per il meglio: l’imperativo, tuttavia, è quello di continuare ad agire in piena sicurezza senza mai abbassare la guardia, ecco perchè Fiat ha deciso di lanciare una versione speciale delle sue Panda e 500 Hybrid. Si chiama D-Fence e rende queste due citycar non solo delle auto di ultima generazione rispettose dell’ambiente e con tecnologia MHEV, ma anche delle vetture con soluzioni di difesa innovative per combattere al meglio la pandemia del COVID-19.

Si tratta di una campagna di lancio creata in collaborazione con FCA Bank chiamata Operazione #partileggero, con la quale è possibile portare a casa uno dei due modelli in questione tramite un finanziamento (a zero anticipo e prima rata posticipata al 2021) dal costo di soli 4 Euro giornalieri (un Euro in meno nel caso si scelgano le versioni con motorizzazione termica). Una proposta che diventa un’interessante alternativa ai mezzi pubblici e il cui prezzo è pari a due biglietti dell’autobus a Roma, oppure della metro di Parigi o di una corsa a Madrid, con la differenza che è possibile usufruirne per tutta la giornata.

Ma cosa prevede il nuovo pacchetto D-Fence per Fiat Panda e 500 Hybrid? Presto disponibile per l’intera gamma Fiat, questo allestimento (che unisce la lettera D, che sta per Drive, con Fence che significa “barriera”) punta ad offrire la reale necessità attuale di ogni automobilista: la corretta igienizzazione dell’abitacolo. Sono tre i dispositivi selezionati dal brand Mopar che assicurano il giusto livello di protezione per guidatore e passeggeri: il filtro abitacolo ad alte prestazioni, l’air purifier e una lampada a raggi UV che è in grado di eliminare il 99% dei batteri presenti sulle superfici.

Per quanto riguarda il filtro dell’abitacolo, questo aiuta a trattenere le impurità provenienti dall’esterno perchè blocca il particolato e il 100% degli allergeni; inoltre riduce fino al 98% la formazione di muffe e batteri. Posto tra la presa d’aria e l’abitacolo, il dispositivo filtra l’aria esterna che viene utilizzata dal sistema di condizionamento e ventilazione, prima che venga immessa nell’abitacolo. L’air purifier, invece, è dotato di filtro HEPA con il quale purifica l’aria trattenendo le micro-particelle nocive, come i pollini e i batteri; può essere, inoltre, asportato e utilizzato singolarmente. La lampada UV, infine, aiuta ad igienizzare tutte le superfici che si toccano quotidianamente nell’abitacolo, come il volante, il cambio e i seggiolini.