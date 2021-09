Fiat Panda: è ancora lei la regina delle vendite in Italia ad agosto

Nel mese di agosto il marchio Fiat ha dominato la classifica delle auto più vendute nel nostro Paese: davanti a tutti la Panda, seguita dalla 500 e dalla Lancia Ypsilon

La classifica delle auto più vendute in Italia nel mese di agosto parla solo italiano: come accaduto nel primo trimestre dell’anno, davanti a tutti c’è ancora la sempreverde Fiat Panda con 3.059 unità, che ha saputo tenere a bada il miglioramento netto della “cugina” 500 in grado di piazzarsi al secondo posto con soli 37 esemplari in meno. Gradino più basso del podio, invece, per un’altra citycar prodotta dall’ex-gruppo FCA, vale a dire la Lancia Ypsilon, brava a superare quota 2000 e a mettersi dietro avversarie affamate come la Renault Captur o la Ford Puma.

Almeno in questa speciale classifica le utilitarie destinate a dare il meglio di sè in ambito cittadino hanno battuto SUV e crossover, che invece rimangono indietro con la sola 500X a tenere alta la bandiera tricolore in nona posizione con 1.388 unità vendute. Anche i dati complessivi dall’inizio dell’anno ad oggi sono interessanti, dal momento che di nuovo la Panda comanda la classifica con oltre 78.000 unità vendute davanti alla 500 e alla Toyota Aygo. Per tutti i dettagli vi riportiamo la tabella riassuntiva qua sotto.