Le auto più vendute in Italia nel 1° trimestre 2021: vola la Panda

Proprio come accaduto l'anno scorso, la Fiat Panda si conferma al vertice delle auto più vendute e immatricolate dagli italiani nel primo trimestre del 2021

Dopo un 2020 pesantemente condizionato dagli effetti della pandemia Coronavirus, il 2021 si è aperto con un primo trimestre gennaio-marzo nel quale sono state immatricolate complessivamente 446.978 vetture. Un barlume di speranza per il settore dell’automotive, che può fregiarsi anche di un febbraio parecchio prolifico in cui si è assestata una crescita del 18,6% dovuta al rinnovo degli Ecoincentivi statali e di quelli destinati specificamente per la Regione Lombardia.

I raffronti, tuttavia, devono essere fatti sul pari periodo del 2019, perchè l’anno scorso è stato “falsato” dal lockdown totale: in questo senso, quindi, il primo trimestre 2021 segna in realtà un calo del 16,9%, per il quale l’appello è quello di riproporre molto presto l’Ecobonus sia per i veicoli “green” ad alimentazione elettrica e ibrida (plug-in, mild e full), sia per quelli con motorizzazioni classiche a benzina e diesel.

Entrando nel dettaglio dei dati proposti da UNRAE, delle quasi 450mila unità a quattro ruote vendute tra gennaio e marzo 2021 la vincitrice è essenzialmente quella che ha dominato anche nel 2020, vale a dire la Fiat Panda con ben 36.758 immatricolazioni rapportate al periodo di riferimento in questione. Il bestseller del Lingotto ha preceduto la Lancia Ypsilon (13.019 unità), sempre nei primi posti di questa classifica insieme a un’altra “evergreen” come la Toyota Yaris, terza assoluta con 12.802 veicoli venduti.

A seguire troviamo la Jeep Renegade (12.294 unità) e la Fiat 500 (11.784 unità), mentre chiudono la Top 10 nell’ordine la Citroen C3 (11.502 unità), la Fiat 500X (11.001 unità), la Ford Puma (10.527 unità), la Opel Corsa (10.200 unità) e la Peugeot 208 (9.670 unità). Prendendo in considerazione, invece, la sola classifica di vendita di marzo, in testa troviamo il duo Panda & 500 (rispettivamente 11.041 e 5.835 unità) seguito dalla Renegade (5.360 unità), che ha scalzato la Ypsilon (5.101 unità) e la 500X (5.001 unità). In linea con l’andamento del trimestre anche le ultime cinque vetture, tra le quali però figura in 9° posizione la Renault Captur (3.613 unità) davanti alla sola Opel Corsa (3.412 unità) e dietro alla Yaris, alla C3 e alla Ford Puma.