Fiat Panda Easy Hybrid: compatta, ecologica ed economica

La nuova Fiat Panda Hybrid è equipaggiata con la nuova motorizzazione Mild Hybrid a benzina che abbina il nuovo motore da 1 litro a 3 cilindri della famiglia Firefly, da 70 CV, ad un motore elettrico BSG (Belt integrated Starter Generator). Il prezzo è di 9.900 euro

I MIGLIORI KM 0 PER TE Sul nostro canale usato risparmi fino al 40% su auto appena immatricolate! SCOPRI ORA

Fiat ha annunciato il lancio della nuova Panda Easy Hybrid, equipaggiata con la tecnologia Mild Hybrid, proponendosi come valida alternativa in un settore chiave del mondo dell’automotive come quello delle citycar.

Nuova Fiat Panda Easy Hybrid: le caratteristiche

Fiat Panda Easy Hybrid si caratterizza per le sue linee morbide, dimensioni compatte ma con molto spazio a bordo, grazie alla diverse soluzioni intelligenti. La nuova Fiat Panda Hybrid è equipaggiata con la nuova motorizzazione Mild Hybrid a benzina che abbina il nuovo motore da 1 litro a 3 cilindri della famiglia Firefly, da 70 CV, ad un motore elettrico BSG (Belt integrated Starter Generator) che permette di recuperare energia in fase di frenata e decelerazione, immagazzinarla in una batteria al litio da 11 Ah di capacità e sfruttarla, con una potenza di picco di 3,6 kW, per riavviare il motore termico dopo uno stop in marcia e per assisterlo in fase di accelerazione. Rispetto al propulsore 1.2 Fire da 69 CV, questa motorizzazione consente un abbattimento di consumi e di emissioni di CO2, sino al 20%, mantenendo peròle stesse prestazioni. Il nuovo cambio a sei marce è stato progettato per ottimizzare il range di utilizzo del motore.

Nuova Fiat Panda Easy Hybrid: le caratteristiche

A richiesta anche la nuova Panda Easy Hybrid può essere equipaggiata con il nuovo pacchetto D-Fence by Mopar dotato di filtro che trattiene le impurità che arrivano dall’esterno, un purificatore per l’aria all’interno dell’abitacolo e una lampada a raggi UV che aiuta a igienizzare tutte le superfici di contatto come volante, cambio e sedili. Panda Easy Hybrid è in vendita al prezzo di 9.900 euro.