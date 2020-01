Fiat Panda Hybrid: la citycar del gruppo FCA avrà la tecnologia Mild Hybrid a benzina

Dal 10 gennaio la storica Fiat Panda debutterà sul mercato nell'inedita versione Hybrid Launch Edition e sarà dotata di motore tre cilindri a benzina con tecnologia Mild Hybrid

“Se non ci fosse bisognerebbe inventarla!“, questo è uno degli slogan che sono stati attribuiti nel tempo alla Fiat Panda, storica citycar del marchio italiano che, da oltre 40 anni, rappresenta uno dei prodotti più riusciti nel mondo automotive, praticamente alla portata di ogni automobilista. Assieme alla 500 è una delle icone del gruppo FCA, che per il 2020 ha preso la decisione di rinnovare la proposta attualmente presente sul mercato: dal 10 gennaio, quindi, arrivano le nuove Panda e 500 con tecnologia ibrida, con l’intento di rivoluzionare la mobilità urbana in modo da rendere le nuove motorizzazioni “eco-friendly” finalmente alla portata di tutti. Il prezzo? In promozione speciale da 10.900 Euro.

FIAT PANDA HYBRID: MOTORE FIREFLY E TECNOLOGIA MILD HYBRID

Il processo di elettrificazione del brand Fiat è ormai un progetto ben avviato che diventerà sempre più realtà, grazie al lancio sul mercato della nuova Panda Hybrid. In parallelo con la 500, questo modello sarà proposto nell’esclusiva versione “Launch Edition”, su cui debutterà la nuova motorizzazione Mild Hybrid a benzina che abbina il motore Firefly tre cilindri da 1 L e 70 cavalli (51 kW) a un propulsore elettrico BSG da 12 volt (Belt integrated Starter Generator) e a una batteria al litio.

Questo consentirà un’ottima riduzione dei consumi di CO2, in media del 20% e fino al 30% per la versione Panda Cross, allo stesso tempo senza alcuna rinuncia in fatto di prestazioni. Il sistema BSG, inoltre, assicurerà dei riavvii del motore termico del tutto silenziosi, senza alcuna vibrazione nelle fasi di arresto e di accensione. In questo modo la nuova Panda Hybrid sarà omologata direttamente come veicolo ibrido conforme alla nuova normativa Euro 6D Final, il che le permetterà diverse agevolazioni in fatto di accesso e circolazione nei centri urbani, in termini di costi dei parcheggi ma anche a fini fiscali e burocratici.

FIAT PANDA HYBRID: SERIE SPECIALE DENTRO E FUORI

A livello di estetica, la nuova Fiat Panda Hybrid sarà subito distinguibile per l’esclusivo badge a forma di H, formato da due gocce di rugiada sul montante centrale. Questo ha creato l’ispirazione per una nuova livrea, chiamata appunto “Verde Rugiada”, che proporrà il logo identificativo “Hybrid” sul portellone posteriore.

Gli interni, invece, sosterranno i concetti eco-friendly dell’intero progetto Made in FCA: i sedili della Launch Edition sono infatti realizzati utilizzando in parte il filato “SEAQUAL® YARN”, dalla cui tessitura è realizzato uno speciale materiale, certificato da SEAQUEL INITIATIVE, ottenuto da plastica riciclata di cui il 10% di origine marina e il 90% di origine terrestre. Si tratta di un materiale ricavato dalla trasformazione della plastica in scaglie di polietilene tereftalato, le quali poi sono utilizzate per realizzare il filato che compone i tessuti dei sedili, il tutto con un enorme risparmio di acqua ed energia.

Ordinabile dal 10 gennaio, la nuova Panda Hybrid sarà consegnata ufficialmente a partire dal mese di febbraio 2020, quando arriveranno i primi esemplari nei più importanti showroom Fiat.