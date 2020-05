Fiat Panda: in arrivo le versioni 2020 Sport e Hybrid

Mentre sono già in dirittura d'arrivo le versioni Sport e Hybrid, Fiat sta già progettando il futuro della Panda: per i suoi 40 anni arriverà una versione elettrica low-cost sulla base della Centoventi

Tutto è pronto per il lancio della nuova Fiat Panda 2020: inizialmente programmato per la primavera, è stato traslato in estate a causa dell’emergenza Coronavirus, ma tutto quanto è stato annunciato diventerà realtà. Oltre all’introduzione del nuovo motore tre cilindri 1.0 Firefly da 70 cavalli, con sistema di elettrificazione mild-hybrid, la nuova Panda arriverà nei concessionari con uno stile del tutto inedito: nuovi fanali, nuovi cerchi, nuove tonalità per la carrozzeria e un rivoluzionario sistema di infotainment Uconnect, che porterà uno schermo touchscreen più grande e tante nuove funzionalità richiamabili direttamente dai pulsanti al volante.

Insomma, una piccola rivoluzione per la citycar più amata dagli italiani, che arriverà anche nell’allestimento specifico Hybrid (con pacchetto D-Fence) e in quello Sport: questo proporrà un kit estetico decisamente più grintoso rispetto alla versione standard, con la quale condividerà un propulsore capace di prestazioni probabilmente più convincenti dell’unità standard.

La vera novità, tuttavia, è tutta rivolta verso il futuro: la volontà di Fiat, infatti, è quella di proporre una versione low-cost completamente elettrica, rinnovata sotto ogni aspetto e con il compito di raccogliere l’eredità della Panda del 1980, al fine di festeggiare al meglio i 40 anni di questa mitica automobile. Vi ricordate il concept Centoventi svelato al Salone di Ginevra del 2019? Ecco, sembra proprio che la prossima Panda 2022 prenderà spunto da questo prototipo, per una rivoluzione estetica e meccanica senza precedenti.

“L’idea è di avere un veicolo completamente elettrico al prezzo di un’auto con motore a combustione – ha affermato Olivier Francois, responsabile del marchio Fiat – Una versione full electric low-cost: questa è la missione della Panda del futuro. Se non ci riuscissimo, probabilmente avremo bisogno di un motore termico, forse un ibrido leggero, da affiancare a una versione completamente elettrica. Ci stiamo già lavorando e sarà una sfida esaltante”. Nell’attesa, in gallery potete trovare alcuni render che svelano il possibile look della prossima Panda 2022: che ne pensate?