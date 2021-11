Fiat Panda: l’elettrica Integral-e di Garage Italia è configurabile online

Il restyling elettrico della Panda originale in produzione dall'atelier milanese può essere personalizzato a piacimento: a richiesta esiste anche la versione a benzina

Se c’è un modello di auto che manca agli automobilisti italiani, quello è sicuramente la mitica Fiat Panda prima serie: una vettura poliedrica nell’utilizzo e praticamente indistruttibile, che negli scorsi mesi è entrato nei progetti di Garage Italia in vista di un restyling elettrico con sigla Icon-e. Con questi presupposti la citycar del Lingotto è diventata Panda Integral-e e ora è personalizzabile a piacimento attraverso l’apposito configuratore online, che potete provare anche a voi a questo indirizzo.

Le opzioni che permettono di rendere unica la propria Panda “full electric” sono davvero numerose: per la carrozzeria sono disponibili 14 tonalità di base più sette colorazioni speciali, da arricchire con sei differenti stripes laterali e alcune colorazioni per il tettuccio a contrasto. Quattro le vernici dei cerchi in acciaio, che potranno ospitare tre tipologie di pneumatici differenziati per marca.

Lo stesso grado di personalizzazione lo si può trovare anche all’interno dell’abitacolo, con sette finiture per i rivestimenti, due tinte per il cielo e tre tipi di volante. La sezione degli extra, in aggiunta, propone diversi accessori davvero utili, come i fari supplementari da off-road, la calandra anteriore originale della Panda 45, le griglie di protezione dei fanali, la presa d’aria sul cofano, i portasci, il cesto in vimini o la ruota di scorta da installare sul tettuccio e, addirittura, il logo “Panda 4×4” sul portellone posteriore.

Anche a livello di motorizzazioni ci sarà una discreta scelta per acquistare la propria Panda Integral-e: in prima linea sarà disponibile la versione 100% elettrica con due propulsori (uno per assale), quella sempre elettrica ma ad autonomia estesa e l’ultima, un po’ a sorpresa, con alimentazione tradizionale a benzina. Visto che si tratta di un restomod in chiave “green”, saranno le prime due a riscuotere il maggior successo tra gli appassionati?