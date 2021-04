Il preparatore milanese Garage Italia ha voluto attualizzare la mitica Panda 4x4 "vecchio modello", dotandola di due motori elettrici e trazione integrale con ripartizione della coppia

Vi ricordate la “Pandina Jones” di Garage Italia, parte della famiglia Icon-e che ha poi visto la versione 4×4 protagonista di una serie limitatissima a soli 5 esemplari? Ecco, l’atelier milanese sembra mostrare un’amore incondizionato verso la mitica citycar di prima generazione del Lingotto, al punto da dedicarle un ulteriore tributo con un’edizione speciale… completamente elettrica.

Stavolta la Fiat Panda 4×4 acquista il suffisso “Integral-e“, liberandosi della meccanica originale in favore di una powertrain a due motori a batterie necessari per garantire la trazione su tutte e quattro le ruote. Anche la trasmissione è stata modificata: il classico cambio a cinque rapporti è stato infatti sostituito da una specifica leva a tre pulsanti (D, N e R) associata a due modalità di guida, Sport ed Eco. La prima dà il compito all’elettronica di ripartire la coppia al 50% tra i due assali, mentre la seconda privilegia l’asse anteriore con l’80% della forza motrice.

Rispetto alla classica 4×4 di prima generazione che tutti noi conosciamo, la nuova Fiat Panda Integral-e realizzata da Garage Italia si distingue anche per la presa di ricarica al posto del bocchettone della benzina e per una dotazione di bordo di ultima generazione. Il quadro strumenti è ora totalmente digitale e può contare su un impianto audio della JBL, su un volante specifico della Nardi e su rivestimenti in Alcantara di particolare pregio. Completano l’opera gli pneumatici della BF Goodrich, con tanto di ruota di scorta posizionata sotto il cofano originale: niente male, vero?