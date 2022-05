Fiat Tipo Hybrid 2022: la prova su strada del nuovo ibrido da 130 CV

La stessa piattaforma 1.5 Hybrid vista su Jeep e Alfa Romeo ora arriva anche in casa Fiat: la prima ad "approfittarne" è la nuova Tipo 2022

Dopo la presentazione ufficiale dello scorso febbraio, ora è arrivato il momento di provarla su strada: parte integrante della gamma (RED) con carrozzeria completamente tinta di rosso, la nuova Fiat Tipo 2022 è la protagonista indiscussa del nostro test drive grazie al suo inedito motore 1.5 Hybrid da 130 cavalli e 240 Nm di coppia massima che, in realtà, ha già debuttato in precedenza su Jeep Renegade/Compass e sulla recentissima Alfa Romeo Tonale. Quali sono le nostre sensazioni al volante? Continuate a leggere e lo scoprirete!

FIAT TIPO HYBRID 2022: MOLTO PIU’ UN MILD-HYBRID CONSENTENDO ALLA VETTURA DI MUOVERSI IN MODALITA’ ELETTRICA

Come avrete già capito, la vera novità della Fiat Tipo 2022 in versione “Hybrid” è proprio il suo motore, sulla carta un mild-hybrid a 48V ma nella pratica un sistema che fa l’occhiolino ai sistemi Full Hybrid più evoluti. Entrando nei dettagli tecnici, la powertrain in questione è composta da un 1.5 turbo-benzina a quattro cilindri “Firefly” in abbinamento a un’unità elettrica supplementare che, per l’occasione, è inserita direttamente nella scatola del cambio(automatico a doppia frizione e sette rapporti).

Il risultato ottenuto è un propulsore capace di erogare 130 cavalli di potenza e 240 Nm di coppia massima, provvisto inoltre di starter/moto-generatore a cinghia (BSG) e di un pacco batterie d’alimentazione con capacità di 0,8 kWh, che per effetto dell’architettura mild-hybrid si ricarica semplicemente da solo recuperando energia durante le fasi di decelerazione e frenata. La sua costruzione è compatta sia in dimensioni (11 Litri di volume) che in peso (soli 13,5 kg), il che gli ha permesso di trovare posto sotto il pianale della vettura all’altezza del tunnel che divide i due sedili anteriori. A livello teorico la vettura potrebbe percorre quasi 3 chilometri in modalità completamente elettrica ma non nasce con questo intento ma per ottimizzare durante tutto il tragitto emissioni e consumi dando inoltre più vivacità alla guida come abbiamo avuto il piacere di verificare sulle strada della Versilia in Toscana con base su Forte dei Marmi.

FIAT TIPO HYBRID 2022: L’IBRIDO CHE NON TI ASPETTI

Rispetto a un’unità mild-hybrid tradizionale, quella impiegata dalla nuova Fiat Tipo 2022 ha però una marcia in più: non solo fornisce assistenza durante le fasi di stop e ripartenza (per esempio ai semafori), ma è anche la prima a rispondere “presente all’appello” quando si gira la chiave nel quadro strumenti e si avvia il veicolo. Non ultimo, riesce anche a percorrere qualche centinaio di metri in ambiente urbano prima di chiamare in soccorso il quattro cilindri turbo-benzina, per il fatto che è collegata meccanicamente alle ruote anteriori in maniera diretta.

La guida in elettrico con la Tipo Hybrid 2022, quindi, è possibile… (anche se per brevi tratti come detto pur potendo farne addirittura tre cosa impossibile per le Mild Hybrid oppure durante le manovre a bassa velocità. I consumi, in questo caso, traggono grande giovamento e si riducono drasticamente rispetto a tutte le altre motorizzazioni a benzina o gasolio, assestandosi sul valore di 4,7 Litri ogni 100 km. Se a questo punto volete scoprire qualcosa di più sul nuovo ibrido Fiat, vi invitiamo a leggere il paragrafo sottostante ricordandovi che la Tipo Hybrid 2022 è già disponibile nei concessionari con prezzi a partire da 26.450 Euro nella versione Berlina e da 27.950 Euro in quella Cross, Citycross e Station-Wagon.

FIAT TIPO HYBRID 2022: IMPRESSIONI DI GUIDA

E’ stata davvero una bella sorpresa questa Tipo Hybrid che merita di non esser più chiamata Mild Hybrid (come Fiat 500 e Panda, per esempio) ma chiaramente Ibrida pur non avendo un pacco batteria generoso come le sue rivali ma alla fine come loro riesce a percorrere oltre il 50% delle tratte urbane in modalità elettrica o non termica (grazie al sistema di spegnimento nelle fase di recupero o di sosta).

Per farci provare la nuova Tipo Hybrid, Fiat ha scelto la suggestiva località di Forte dei Marmi dove abbiamo potuto pure scoprire la Fiat 500e by Bocelli con la presenza dello stesso Andrea Bocelli (vedi articolo relativo) sia la Fiat 500X Hybrid che monta lo stesso sistema e di cui parleremo in un altro articolo…

Che dire? Esteticamente poche migliorie per la vettura piu’ venduta in Turchia, dove è prodotta, oltre ad essere un grande successo anche in Italia ed in molti altri Paesi europei dando molta concretezza, qualità, spazio inrendosi nelle migliori vetture value for money! Con la versione Hybrid svetta ora anche sul versante tecnologico offrendo di serie anche un interessante cambio automatico che migliora la guida in città, ma anche sulle strade collinari rendendola davvero una prima vettura per la famiglia.

Abitabilità sempre ottima al pari della visibilità, posto guida valido e ci si trova la propria posizione. Lo sterzo è molto preciso per il tipo di vettura, il cambio molto apprezzabile con l’unico appunto che le sue reazioni non sono fulminee ma se volete risparmiare la cara benzina è meglio rilassarsi alla guida! Il sistema frenante era già buono e con il recupero dell’energia è ancora piu’ efficace.

In città da il meglio di se, la ripresa ora è davvero interessante al pari dello stesso scatto che non è da GT ma sicuramente molto interessante. Facili i parcheggi grazie all’ottimo sterzo ed al raggio di sterzata così come la Tipo Hybrid non si fa intimidire ne dalle strade collinari nè dal’autostrada come abbiamo già avuto in passato modo di provare per migliaia di chilometri. Un auto davvero interessante che gli interessati faranno bene ad ordinare subito se la vorranno ritirare a fine estate perchè i più riflessivi rischiano di averla in garage solo nel 2023!

Brava Fiat per avere trasformato una Mild in Full Hybrid cambiando la logica come già fatto in passato molte volte dimostrando che la creatività e la capacità tecnica portano sempre eccellenti risultati e persino nella mobilità elettrica Fiat con 500 elettrica è già leader in Europa dietro alla sola Tesla, ma in Francia è la vettura elettrica più venduta! Anche Fiat Tipo Hybrid ha ottimi orizzonti, specie se – come supponiamo – la lanceranno con finanziamenti molto interessanti a cui si aggiungono gli incentivi che ovviamente interessano la stesse ibride!