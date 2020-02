Film: Lupin III – The First con una Abarth 595 Turismo

Abarth celebra l'uscita del film di animazione Lupin III - The First con una 595 Turismo gialla, in qualche modo simbolo del ladro gentiluomo più celebre al mondo

Il ladro gentiluomo torna sul grande schermo con Lupin III – The First a 40 anni dal celebre primo episodio, quel Castello di Cagliostro firmato dal geniale Studio Ghibli di Hayao Miyazaki. Questa volta Lupin e compagnia viaggeranno tra Parigi, il Brasile ed il Messico a caccia dell’ennesimo tesoro, in un’avventurà che verrà raccontata da un’impeccabile full CGI. Questa particolare tecnica di animazione ha permesso al regista Takashi Yamazaki di rendere i protagonisti tanto tridimensionali quanto fedeli agli iconici modelli 2D resi celebri dalle produzioni precedenti.

L’Italia è tra i paesi privilegiati dalla produzione, il film infatti uscirà nelle sale il 27 febbraio mentre in buona parte d’Europa non è ancora stata resa nota la data. D’altronde il Ladro Gentiluomo ha sempre avuto grande fascino dalle nostre parti, fungendo spesso e volentieri da vero connettore tra i ragazzi (che oggi hanno trent’anni…) ed il mondo dei manga giapponesi.

Fra i suoi tanti meriti c’è sicuramente quello legato alla celebre Fiat 500 Cabrio gialla con cui Lupin, Jigen, Ghemon e Fujiko affrontano le loro avventure. Così Abarth ha voluto celebrare la pellicola presentando alla prémiére una 595 Turismo rigorosamente gialla. L’ormai classica “bombetta” dello Scorpione sviluppa 165CV per poco più di una tonnellata di peso, il che si traduce in uno scatto da zero a 100Km/h in appena 7,3 secondi. Gli scarichi Akrapovic, poi, fanno il resto…