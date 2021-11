Ford E-Transit: il furgone elettrico dell’Ovale Blu debutta a Milano

Nel capoluogo lombardo il marchio Ford ha presentato il suo primo veicolo commerciale 100% elettrico: avrà un'autonomia di 317 km e sarà disponibile dal 2022

Il 2022 si sta avvicinando sempre più e questo, per il marchio Ford, significa che sta arrivando il momento di aprire la commercializzazione del tanto atteso E-Transit, modello con alimentazione 100% elettrica del famoso veicolo commerciale in produzione dal lontano 1953. Questo mezzo rappresenta un altro step fondamentale verso la progressiva elettrificazione della gamma dell’Ovale Blu, che secondo i piani stabiliti dovrà essere completamente ibrida plug-in entro il 2024 e per due terzi a batterie entro il 2030.

Un progetto sicuramente ambizioso per il marchio Ford, che ha presentato ufficialmente proprio l’E-Transit in un evento organizzato in questi giorni presso gli East End Studios di Milano: disponibile in Italia a partire dalla primavera del 2022, sarà offerto in due versioni (Chassis e Van) con un passo che parte dai 5,5 fino ai 7 metri a vantaggio di un volume di carico fino a 15,1 metri cubi e una portata massima di ben 2.090 kg per il modello Chassis (ridotta a 1.758 kg nel caso della Van).

Lato motorizzazioni, il nuovo Ford E-Transit potrà contare su una powertrain completamente elettrica da 184 oppure da 269 cavalli con coppia massima di 430 Nm, in abbinamento a un pacco batterie posizionato sotto il pianale dalla capacità di 68 kWh. L’autonomia? La Casa dell’Ovale Blu garantisce una percorrenza con la singola ricarica di 317 km (calcolata nel ciclo di utilizzo WLTP), quindi ampiamente sufficiente a soddisfare le più svariate richieste dei professionisti che, secondo alcune stime individuate da Ford, percorrerebbero in media 160 km giornalieri.

Quando arriva il momento, inoltre, l’E-Transit potrà essere connesso alle colonnine di ricarica “fast-charge” da 115 kW che permettono un passaggio dal 15 all’80% di disponibilità energetica in soli 34 minuti, oppure in alternativa ai sistemi da 11 kW o alla Wallbox da 7,4 kW con tempi che aumentano rispettivamente a 7 e 11 ore per la ricarica completa. L’alimentazione esterna, in aggiunta, può essere utilizzata anche per dar vita a diversi utensili da lavoro attraverso le prese da 2,3 kW presenti a bordo con la funzione Pro Power Onboard.

A livello di connettività il nuovo Ford E-Transit non deluderà certamente le aspettative dei suoi clienti e, anzi, renderà molto più facile la vita di chi si siede per lavoro dietro il suo volante. Tutto merito dell’infotainment con schermo touchscreen da 12 pollici presente sulla plancia, munito di sistema operativo Sync 4.0 con riconoscimento dei comandi vocali, suite di servizi per la gestione del veicolo Ford PRO (comprendente anche le quattro modalità di guida Normal, Eco, Slippery e Low) e compatibilità con le tecnologie Apple CarPlay e Android Auto.

Ma quanto costerà il passaggio all’elettrico per i professionisti del commercio e dei trasporti? Il nuovo Ford E-Transit avrà un listino in partenza da 47.000 Euro per la versione Chassis e da 48.500 Euro per la Van, con una possibilità di configurazione fino a 25 varianti tra furgone, furgone doppia cabina e chassis differenziati a seconda del passo, dell’altezza del tetto e della massa totale (da 3,5 a 4,25 tonnellate).