Ford EcoSport Active 2020: prezzi da 24.000 euro

Ford EcoSport Active viene proposta con un'unica motorizzazione, il 1.0 EcoBoost da 125 CV abbinata a un cambio manuale ed è in vendita al prezzo di 24.000 euro che scende fino a 18.000 euro grazie allo sconto della Casa

Forte del successo commerciale ottenuto dalla gamma Active, Ford lancia la nuova EcoSport Active che, dopo i teaser mostrati lo scorso mese di ottobre, è pronta a mostrarsi nella sua veste più reale e concreta.

Ford EcoSport Active: le caratteristiche

Ford EcoSport Active, il crossover compatto della Casa dell’ovale, si aggiunge a due modelli appartenenti alla Active, Fiesta e Focus, di cui intende copiare il buon successo commerciale. Oltre che per il logo dedicato, la vettura si caratterizza per i passaruota in plastica di dimensioni generose, come si confà a vetture di questo genere, raccordati con i fascioni neri nella zona frontale e posteriore. Ben disegnati i cerchi in lega da 17″ con effetto brunito. Il tetto nero crea un piacevole contrasto di colore e dà anche un tocco di sportività all’auto.

A livello tecnico, Ford EcoSport Active ci contraddistingue per le nuove sospensioni ritirate e all’introduzione del differenziale a slittamento limitato che migliora la trazione sui fondi sconnessi. La vettura viene proposta in tre diversi allestimenti (Titanium, ST-Line e Active) accomunate da un unico motore, vale a dire il 1.0 EcoBoost da 125 CV abbinato a un cambio manuale che pensiona, di fatto, il 1.0 da 100 CV e il 1.5 turbo diesel TDCi da 95 CV. Ricca la lista di accessori che comprende pneumatici all season, gancio di traino, fari allo xeno, Blind Spot Monitor, retrocamera, sensori di parcheggio anteriori, abbaglianti automatici, Winter Pack, X Pack che comprende sistema di infotainment Sync 3, impianto audio Bang & Olufsen, specchietti ripiegabili e accesso keyless.

Ford EcoSport Active: quanto costa

Ford EcoSport Active viene proposta in Italia a un prezzo di 24.000 euro, ma per il lancio è stato previsto un interessante sconto dalla Casa che lo fa scendere a 18.000 euro.