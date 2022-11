Ford F-150 Lightning diventa un esemplare… fatto di LEGO!

Presso il Legoland Florida Resort è stata creata una copia a grandezza naturale del pick-up americano in formato "mattoncino"

Dopo la Lamborghini Sian e la splendida Ferrari F40, ora il turno di diventare un modello in scala naturale composto completamente da mattoncini LEGO tocca al Ford F-150 Lightning: presso il Legoland Florida Resort, infatti, è stato presentato di recente proprio una copia 1:1 del pick-up americano disponibile anche in versione elettrica, composto da ben 320.740 mattoncini per una massa di quasi 1,7 tonnellate.

Merito di questa creazione, che ha coinvolto ben 15 esperti per un totale di 1.600 ore di lavoro, è una partnership tra il Resort della Florida e la Casa dell’Ovale Blu, il cui obiettivo è ovviamente pubblicizzare la sua nuova creazione a batterie. Lungo oltre 5,8 metri e largo 2,1, la replica in formato LEGO del Ford F-150 Lightning è già entrata nel Guinness World Record come il più grande modello di veicolo elettrico in esposizione presso i Legoland del Nord America. Qua sotto il video della sua presentazione.