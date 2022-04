Ford F-150 Rattler: il pick-up entry-level arriva in autunno

La Casa dell'Ovale Blu ha presentato una nuova versione del Ford F-150 che vuole attirare l'attenzione di coloro che non possono prendere in considerazione il top di gamma Raptor

Dopo il modello Powerboost Hybrid, il marchio Ford ha deciso di estendere ulteriormente la gamma del pick-up più famoso e apprezzato tra i suoi clienti: l’F-150 diventa “Rattler” e prende spunto dal classico suono che emette il serpente a sonagli, offrendo agli appassionati “un’opzione per il fuoristrada con un aspetto molto caratteristico ed espressivo, unito in un unico pacchetto a prestazioni di tutto rispetto con trazione integrale standard di serie“.

Rispetto al top di gamma Raptor, il nuovo Ford F-150 Rattler si basa sulla dotazione della Serie XL ottenendo in aggiunta alcuni elementi specifici della FX4 destinata all’off-road estremo: nell’estetica le differenze si possono notare grazie alla presenza della grafica dedicata a immagine e somiglianza del “rattlesnake”, con tanto di badge Rattler sulle prese d’aria installate a livello dei parafanghi.

Il pacchetto, inoltre, mette a disposizione l’impianto di scarico a doppio terminale, i cerchi in alluminio da 18”, gli pneumatici da fuoristrada specifici e le piastre motore, che ben si allineano alle varie tonalità della carrozzeria disponibili a listino: Avalanche, Antimatter Blue, Agate Black, Carbonized Gray, Stone Gray, Iconic Silver, Oxford White e Rapid Red TriCoat.

Passando nell’abitacolo, il Ford F-150 Rattler si caratterizza per i sedili Onyx con cuciture in bronzo brunito, che si ritrovano anche nei dettagli della console centrale, del cruscotto e dei pannelli delle portiere. Tra le altre peculiarità trovano poi posto le sospensioni con setup dedicato all’off-road, il differenziale posteriore a bloccaggio elettronico e il sistema di controllo della velocità in discesa. L’arrivo sul mercato di questa versione? A partire dal prossimo autunno.