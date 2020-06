Ford Fiesta EcoBoost Hybrid 2020: efficienza e divertimento di guida

Finalmente anche Fiesta riceve una versione elettrica, con tecnologia EcoBoost Hybrid a 48V su motore benzina 1.0 Litri a tre cilindri da 125 cavalli

L’attesa per una variante ibrida della nuova Ford Fiesta è finalmente terminata: da oggi, infatti, il modello più venduto in Europa della Casa dell’Ovale riceve un’inedita versione elettrificata, che offre maggiore efficienza senza scendere a compromessi con il divertimento di guida, sempre sostenuto da prestazioni convincenti e una reattività al volante da riferimento della categoria. Si chiama Ford Fiesta EcoBoost Hybrid e, come si può capire dal suo nome, è caratterizzata dalla tecnologia EcoBoost Hybrid introdotta per la prima volta sul crossover Puma alla fine del 2019.

FORD FIESTA ECOBOOST HYBRID 2020: L’IBRIDO LEGGERO CHE PIACE

Rispetto alla versione tradizionale, la nuova Ford Fiesta EcoBoost Hybrid sfrutta il motore a benzina 1.0 Litri EcoBoost a tre cilindri da 125 cavalli associato a un sistema starter/generator (BISG) azionato da una cinghia da 11,5 kW, che sostituisce l’alternatore standard e consente il recupero e l’immagazzinamento dell’energia durante le frenate oltre alla ricarica del pacco batterie agli ioni di litio da 48V. Si tratta di un’unità Mild-Hybrid che monitora costantemente il funzionamento della vettura per determinare quando utilizzare e quando ricaricare il motore elettrico.

Fondamentalmente esistono due modalità: la prima è quella a sostituzione della coppia, in cui si privilegia il propulsore elettrico per fornire fino a 24 Nm di coppia riducendo, allo stesso tempo, l’utilizzo del motore a benzina con il conseguente miglioramento dei consumi (91 g/km e 4.0L / 100 km nel ciclo NEDC e 112 g/km e 5.0 L / 100 km nel ciclo WLTP). La seconda, invece, è quella a integrazione della coppia, che utilizza la funzionalità del motore elettrico per aumentare al massimo la coppia utilizzabile, fino a 20 Nm aggiuntivi oltre a quelli garantiti dall’unità endotermica.

Il propulsore elettrico, inoltre, permette alla tecnologia Start&Stop di funzionare in maniera più efficiente e al sistema di disattivazione dei cilindri di disinnestare o reinnestare uno dei cilindri del motore benzina in soli 14 millisecondi, senza compromessi in termini di prestazioni ma con un effettivo miglioramento dei consumi e della qualità di guida. Quest’ultima, inoltre, raggiunge un livello ancora più elevato grazie all’utilizzo del nuovo cambio automatico a doppia frizione con sette rapporti, con cambi marcia più fluidi e un perfezionamento delle emissioni fino al 15% in più rispetto alla vecchia generazione.

FORD FIESTA ECOBOOST HYBRID 2020: RIVOLTA VERSO IL FUTURO

Per quanto riguarda la dotazione di bordo, la nuova Ford Fiesta EcoBoost Hybrid è dotata del sistema di comunicazione e intrattenimento SYNC 3, aggiornato recentemente per risultare ancora più intuitivo e facile da usare grazie alla nuova interfaccia utente con tasti più grandi e maggiormente visibili sul nuovo schermo touchscreen da 8 pollici. Questo sistema ora lavora in sinergia con il modem FordPass Connect e con l’app FordPass, che insieme consentono di controllare da remoto più funzioni della vettura.

Tra queste il Door Lock/Unlock per l’apertura/chiusura delle portiere, il Remote Start per l’avviamento del motore, il Vehicle Locator per la geolocalizzazione del veicolo, il Vehicle Status per le informazioni relative ai livelli di carburante, dell’olio e del sistema antifurto e il Live Traffic, che permette di pianificare i propri itinerari tenendo conto degli aggiornamenti del traffico in tempo reale.

Passando ai sistemi di aiuto alla guida, la nuova Ford Fiesta EcoBoost Hybrid è provvista dell’Adaptive Cruise Control con funzione Stop&Go e Speed Sign Recognition, una tecnologia che aiuta a mantenere la distanza di sicurezza dagli altri veicoli tramite la lettura dei segnali stradali riducendo allo stesso tempo lo stress di guida nei viaggi più lunghi. Tra gli altri sistemi eventualmente selezionabili dal cliente fanno parte inoltre il Perpendicular Park Assist per le manovre di parcheggio, il Cross Traffic Alert con Active Braking per le manovre in retromarcia, le modalità di guida Sport e Trail in aggiunta ai tradizionali Driving Mode (Normal, Eco e Active) su Ford Fiesta in allestimento Active e il sub-woofer B&O Sound System, spostato sul passaruota per avere anche una ruota di scorta in caso di emergenza.