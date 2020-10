Ford Fiesta ST Edition: sportività ai massimi livelli in soli 500 esemplari

Sulla base della versione ST la Casa dell'Ovale Blu è pronta a far debuttare la Fiesta ST Edition in tiratura limitata, caratterizzata da tanti dettagli sportivi ispirati al mondo delle corse

Una Ford Fiesta ST ancora più sportiva? Sì, esiste… e sarà prodotta direttamente dalla Casa dell’Ovale Blu, anche se in tiratura limitata a soli 500 esemplari (dei quali 300 destinati al mercato britannico). Mentre il suo nome non cambierà di molto, perchè si chiamerà Fiesta ST Edition, ciò che la distinguerà sarà tutta una serie di dettagli di chiara ispirazione al mondo delle corse, sia a livello di estetica che di equipaggiamento, il quale comprende alcuni miglioramenti davvero importanti alle sospensioni.

La ST Edition, per l’appunto, propone nuovi ammortizzatori regolabili nella loro rigidità sia per quanto riguarda il movimento in compressione che quello in estensione, i quali vanno ora a influire su una dinamica di guida caratterizzata da un’altezza da terra ancora più ridotta, per la precisione di 15mm all’avantreno e di 10mm al retrotreno. Il comportamento su strada di questa versione limitata, di conseguenza, sarà ancora più piantato a terra, grazie anche alla presenza di cerchi in lega leggera da 18” che, secondo i tecnici della Ford, hanno risparmiato un peso di ben 8 kg sull’intera scocca.

Per quanto riguarda le peculiarità estetiche, la nuova Ford Fiesta ST Edition si differenzierà dalla ST “normale” per la colorazione speciale della carrozzeria in Azura Blue, accompagnata dal diffusore posteriore in nero lucido, dall’ampio spoiler in coda con luce di stop integrata e dal logo ST presente sul portellone del bagagliaio e della calandra anteriore. Anche l’abitacolo è stato migliorato, grazie all’introduzione del volante Ford Performance con selettore della modalità di guida abbinato a finiture con effetto in fibra di carbonio e cuciture a contrasto blu.

Ultimo (ma non in ordine di importanza) il motore: sulla Ford Fiesta ST Edition è stato confermato il tre cilindri da 1.5 Litri con tecnologia EcoBoost, capace di erogare la bellezza di 200 cavalli e una coppia massima di 290 Nm in abbinamento al cambio manuale a sei marce con trazione anteriore. Le sue prestazioni? I dati ufficiali parlano di una velocità massima di 230 km/h e uno scatto 0-100 in soli 6,5 secondi. Di serie, inoltre, è presente il Performance Pack con differenziale a slittamento limitato e controllo di trazione. La ST Edition avrà un prezzo di 24.900 sterline in Regno Unito, corrispondenti a poco più di 27mila Euro: per il mercato italiano, tuttavia, il listino e la disponibilità sono ancora in fase di ufficializzazione.