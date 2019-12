Ford Focus Active V 2020: più elegante con l’allestimento Vignale

Cerchi in lega da 17'', tettuccio nero, sedili e volante in pelle e molto altro: queste le caratteristiche della nuova versione del crossover Ford, la Focus Active V

Dopo il debutto della versione standard Focus Active, la compatta con stile da SUV prodotta dalla Ford è pronta a ricevere un nuovo allestimento ancora più lussuoso ed elegante: si chiama Active V e propone diverse novità che la rendono ancora più appagante alla vista.

Innanzitutto i cerchi in lega da 17”, il tettuccio nero e gli specchietti retrovisori a contrasto, assieme ai fari full LED per una visuale migliore di fronte al guidatore. Gli interni, invece, vengono arricchiti con sedili e volante in pelle Vignale, mentre per quanto riguarda le tecnologie a bordo troviamo di serie l’Active Park Assist (che assiste nelle manovre di parcheggio) e l’Head-Up Display, che fornisce tutte le informazioni necessarie alla guida.

Ma non è tutto, perchè a livello di motorizzazioni la nuova Ford Focus Active V introdurrà con l’arrivo del prossimo anno anche il nuovo propulsore EcoBoost Hybrid da 48 volt, che enfatizzerà le sue doti nel fuoristrada leggero e su fondi accidentati dove l’altezza da terra maggiorata di 3 cm e le specifiche modalità di guida Slippery e Trail migliorano l’aderenza in ogni condizione di guida.