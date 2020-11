Ford MUDstang contro Ford Mustang: chi vince la scalata del fango?

Una salita ricoperta di fango scivoloso e due Mustang: una “normale” e un’altra modificata con motore da 1200 cavalli e gomme larghissime. Chi arriverà in cima?

Quando si parla di supercar, agli appassionati non può non venire in mente la mitica Ford Mustang: è bella, aggressiva, potente… ma soprattutto rumorosa, con quel V8 che alla prima accelerata ti fa venire automaticamente il sorriso in faccia. Una vettura che, però, non si trova esattamente a proprio agio con terreni che non siamo asfaltati, come dimostra il video che vi proponiamo qua sotto.

I ragazzi del canale “Unseen Builds”, infatti, hanno voluto effettuare un test nel quale mettere a confronto una Mustang GT “tradizionale”, equipaggiata con il Performance Pack, e una Mustang “modificata”, sia nell’estetica che nella sostanza. Soprannominata affettuosamente MUDstang, questa versione è stata dotata di un motore Coyote V8 biturbo da 5 Litri capace di erogare la bellezza di 1200 cavalli (contro i 460 della sua gemella) e di quattro gomme larghissime che finiscono al di fuori della sagoma della carrozzeria. Capaci, però, di far presa anche sui fondi più difficili e scivolosi.

Il risultato finale di questa comparativa? Di fronte a tanta differenza di equipaggiamento, è facile aspettarsi una vittoria schiacciante della MUDstang, che nel finale però… Ma non andiamo oltre: non vogliamo rovinarvi la sorpresa!