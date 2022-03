Ford Mustang Eleanor, la Shelby V8 degli anni ’60, diventa elettrica!

La startup britannica Charge Cars ha completato il suo progetto di convertire la mitica Shelby del 1966 in un restomod elettrico

Dopo una prima indiscrezione di gennaio che riguarda la Ford Mustang attuale che tutti noi conosciamo, ora tocca anche alla Shelby del 1966 passare in officina per convertire il suo possente motore V8 in una powertrain completamente elettrica. La base di partenza dalla quale ha preso vita la celebre “Eleanor” del film Fuori in 60 secondi è passata sotto i ferri di Charge Cars, azienda britannica specializzata in questo tipo di trasformazioni che già aveva azzardato il suo progetto nel 2019.

A distanza di qualche anno, ora quell’idea è diventata realtà e basta scorrere le foto presenti in gallery per rendersi conto di qual è il risultato finale: la mitica Mustang Shelby Fastback degli anni ’60 ritorna così a vivere una nuova epoca, sostituendo sotto il suo cofano il potentissimo V8 Big Block con una powertrain a doppio motore elettrico da 400 kW (543 cavalli) e ben 1.500 Nm di coppia massima, sufficienti a fermare il cronometro dello 0-100 in appena 3,9 secondi.

Presente all’appello anche un pacco batterie da 64 kWh con autonomia di 321 km e ricarica fino a 50 kW sviluppato dalla connazionale Arrival, per una vettura che esteticamente non tradisce le sue origini aggiungendo solo alcune componenti moderne come i gruppi ottici a LED, la mascherina frontale chiusa e l’infotainment nell’abitacolo. Il resto della carrozzeria, costruita grazie al nulla osta e alla licenza Ford, riprende sostanzialmente le forme del modello del 1966, contraddistinte da linee muscolose e una tinta nera che rende l’intero pacchetto ancora più aggressivo.

Cambiano anche le maniglie delle portiere e i cerchi con pneumatici a bassa resistenza al rotolamento, così come l’abitacolo che sposa la filosofia del minimalismo e dell’efficienza: la leva del cambio, per esempio, è sostituita da quattro pulsanti di selezione della modalità di guida, mentre ogni dettaglio dei rivestimenti della plancia e dei sedili può essere personalizzato a misura del cliente.

Prezzi e disponibilità di questo splendido restomod elettrico della Ford Mustang Fastback? L’azienda Charge Cars conta di raggiungere una produzione di 499 esemplari dal costo unitario di almeno 350.000 sterline, l’equivalente odierno di circa 420.000 Euro.