Ford Mustang Mach-E: per il SUV elettrico servono 50.000 euro

Ford Mustang Mach-E. Il SUV elettrico è in vendita a partire da 49.900 euro ed è disponibile in quattro configurazioni, con batterie Standard ed Extended Range, con trazione posteriore o integrale. In Italia non verrà venduta la versione GT che resta un'esclusiva degli Stati Uniti

Atteso e desiderato da molto amanti delle vetture elettriche, Ford Mustang Mach-E ha finalmente una quotazione: se volete il nuovo SUV elettrico made in USA dovrete staccare un assegno da almeno 49.900 euro.

Ford Mustang Mach-E: un SUV per tutti i gusti

Ora è ufficiale il listino prezzi per l’Italia della Ford Mustang Mach-E. Il SUV elettrico è in vendita a partire da 49.900 euro ed è disponibile in quattro configurazioni, con batterie Standard ed Extended Range, con trazione posteriore o integrale. La versione più completa, con batteria Extended Range e trazione integrale, con una potenza massima di 337 CV (656 Nm la coppia massima) e forte di un’autonomia di 600 km nel ciclo WLTP costerà 66.850 euro. In Italia non verrà venduta la versione GT – caratterizzata da vetri posteriori oscurati, fari LED, climatizzatore automatico, i sedili anteriori riscaldabili, cerchi in lega da 18″, display da 10,2″ per il quadro strumenti e da 15,5″ per il sistema di infotainment Sync 4, ricarica wireless per lo smartphone e pacchetto Fordpass Connect – che resta un’esclusiva degli Stati Uniti. La Ford Mustang Mach-E è anche estremamente personalizzabile. tra gli optional segnaliamo il Teck Pack (1.900 euro) composto da portellone elettrico, Highway Assist, Traffic Sign Recognition, Full Active Park Assist e impianto audio B&O e telecamere a 360° e il Tech Pack+ (da 2.900 a 4.100 euro a seconda del modello), che aggiunge i sedili elettrici in pelle e il tetto panoramico.

Ford Mustang Mach-E: le caratteristiche

Ford Mustang Mach-E è un SUV elegante e sinuoso, che abbina driving dynamics a presenza su strada inconfondibili, con tecnologie di connettività di ultima generazione, pensate per rendere Mustang Mach-E sempre aggiornata. L’uscita del Mach-E è prevista per fine 2020. La vettura sarà dotata con batterie con diverse potenze (da 75,7 kWh e con extended range da 98,8 kWh, con il veicolo viene fornito anche un cavo di ricarica pubblico Ford) abbinate sia alla trazione posteriore sia a quella integrale. Nella versione con trazione posteriore e batteria extended range, l’autonomia arriva fino a 600 km secondo il protocollo WLTP.

Nella Mustang Mach-E a trazione integrale, un nuovo sistema all-wheel drive distribuisce la coppia in modo indipendente per singolo asse, per offrire un’accelerazione impressionante e una migliore maneggevolezza rispetto al modello a trazione posteriore. Ford ha messo a punto questo sistema per garantire un’eccezionale trazione su strada, testando Mustang Mach-E su terreni bagnati e innevati, per assicurare il massimo controllo anche in condizioni di bassa aderenza. Oltre al bagagliaio anteriore, quello posteriore offre 402 litri di spazio che con i sedili posteriori reclinati sale a 1.420 litri.