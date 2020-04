La Ford Mustang MY 2022 dovrebbe essere equipaggiata con motore V8 ibrido che trasmette potenza alle ruote posteriori, affiancato da due motori elettrici, diventando a tutti gli effetti a trazione integrale. La casa americana pensa al lancio di altri 18 modelli green

Novità in arrivo per la Ford Mustang. La prossima generazione di uno dei simboli dell’automobilismo statunitense, in uscita nel 2022, dovrebbe essere dotata di un nuovo motore V8 ibrido e di trazione integrale. Vediamone le caratteristiche principali.

Ford Mustang 2022: le caratteristiche

Secondo indiscrezioni raccolte dal sito Autocar, la prossima generazione di Ford Mustang, il cui lancio è previsto per il 2022, dovrebbe essere equipaggiata con motore V8 ibrido che trasmette potenza alle ruote posteriori, affiancato da due motori elettrici, diventando a tutti gli effetti a trazione integrale. Il modello andrà ad affiancare la Mustang Mach-E elettrica, che dovrebbe essere consegnata ai clienti a partire da questo autunno negli Stati Uniti e fine anno nel resto dei mercati. Ford ha già dimostrato di puntare molto sul settore dell’elettrico e per questo la Casa dell’Ovale pensa di lanciare entro il 2022 ben 18 modelli green.

Un passo notevole dovuto, forse, al grande successo ottenuto in Europa in tempi recenti: nell’ultimo anno, la casa ha consegnato nel Vecchio Continente 55.000 veicoli, facendo registrare un vero e proprio record nella propria storia. Resta da capire se Ford proporrà, sempre nel 2022, una nuova generazione di Mustang più economica e non ibrida.scostarsi tanto dalle attuale, strizzando un occhio all’elettrica Mach E.