Ford Mustang Shelby GT 500: la replica di Eleanor all’asta!

A giugno in quel di Las Vegas sarà battuta un'asta con una vettura davvero speciale: si tratta della fedele riproduzione della mitica Eleanor di Fuori in 60 Secondi

Vi ricordate il film “Fuori in 60 Secondi” con Nicolas Cage? Nella pellicola del 2000 il protagonista accettò di rubare una lista di auto sportive, tra le quali una specialissima Ford Mustang Shelby GT 500 del 1967 in livrea argentata con strisce nere chiamata… Eleanor. Impossibile dimenticarla, con quel ruggito proveniente dal V8 6.7 Litri da 450 cavalli su cambio manuale a cinque rapporti capace di mettere in crisi anche un pilota navigato come l’attore statunitense.

Stiamo parlando di una delle vetture più iconiche mai prodotte, che nel prossimo mese di giugno sarà protagonista in versione “replica” di un’asta organizzata dalla Barrett-Jackson: come potete osservare dalle foto presenti nella gallery, la Shelby in questione è una riproduzione fedelissima all’originale utilizzata nel film della Touchstone, realizzata dall’officina R3 Performance Products in collaborazione con l’azienda Brand New Muscle Cars.

Per riuscire nell’impresa di proporre un modello perfetto in ogni dettaglio sono state impiegate le parti ufficiali fornite direttamente dalla Ford, come la vernice Axalta DuPont Black con le strisce Pepper Gray Le Mans in versione “Midnight Edition”, il cofano bombato, l’avantreno e le fiancate dalle forti nervature e dalle imponenti prese d’aria e i cerchi specifici in lega leggera. Anche l’abitacolo è stato replicato in maniera meticolosa: la selleria è in pelle, il volante è in legno e alluminio mentre la plancia propone la stessa strumentazione dell’auto originale con tanto di pulsante sulla leva del cambio e commutatore separato per attivare l’impianto di sovra-alimentazione a protossido di azoto (NOS), per il quale è presente l’apposita bombola (vuota) nel bagagliaio.

Con una scheda tecnica che fa invidia anche alle più recenti supercar, questa replica della Eleanor ha percorso solo 402 chilometri e andrà all’asta il mese prossimo nella location di Las Vegas. Il prezzo di partenza? La base non è stata specificata, ma scommettiamo che il fortunato che se la metterà in garage dovrà staccare un assegno con tanti zeri…