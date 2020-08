Ford Mustang Shelby GT500SE: ecco la Signature Edition da oltre 800CV!

Le bellissime Mustang Shelby GT500 e GT350 saranno presto commercializzate nella versione Signature Edition, in serie limitata a 100 esemplari per ognuno dei due modelli

Fin dagli anni ’60 al fianco della conosciutissima Ford si è sempre schierato l’altrettanto celebre marchio Shelby, creato dal mitico pilota Carroll Shelby e con base a Las Vegas. Lo scopo? Commercializzare versione potenziate e a tiratura limitata delle supercar del brand americano, come la Cobra, la Daytona Coupè… e la GT500, che nel tempo è stata proposta anche nella versione GT350. Una vettura iconica che, in tempi recenti, è stata riproposta con tutta la tecnologia dell’era moderna e che da oggi verrà lanciata sul mercato anche nella versione speciale “Signature Edition”.

Derivate dalla Ford Mustang e prodotte in serie limitata a soli 100 esemplari, le nuove Shelby GT500SE e GT350SE saranno equipaggiate con un pacchetto inedito che interviene sullo stile estetico, sulle prestazioni del motore e su vari elementi che contraddistinguono quelle che sono due tra le muscle-car più apprezzate dagli appassionati. Ma scendiamo nei dettagli: la novità principale della GT500SE è il suo propulsore, che mantiene l’architettura V8 da 5,2 Litri ma che si vede incrementata la potenza complessiva, spinta fino ad oltre 800 cavalli.

Il pacchetto, inoltre, va a migliorare il reparto sospensioni, che viene abbassato nella sua altezza da terra, introducendo allo stesso tempo un cofano inedito in fibra di carbonio, nuove gomme con pneumatici dedicati e interni con personalizzazione specifica che ricalca il disegno degli esterni, i quali possono anche essere assettati con un body-kit maggiorato. Passando alla GT350SE, la “piccola” Shelby ottiene un affinamento al suo handling di guida, così come un abitacolo ancora più sportivo caratterizzato da elementi estetici davvero unici.

Per incentivare gli appassionati a mettere in garage una di queste bellezze, Shelby American propone, tra le altre cose, una promozione chiamata “First 15”: se il cliente interessato acquisterà una GT500 o una GT350 (anche in versione R) entro il 14 agosto 2020 e ricadrà all’interno dei primi 15 acquirenti, verrà invitato a una festa speciale organizzata a Las Vegas, riceverà una foto autografata della propria auto assieme ad altri gadgets e potrà assistere alla visita guidata della factory fondata da Carroll Shelby. Il prezzo del pacchetto Signature Edition? Per la GT350 si assesta a 9.995 dollari, mentre per la più potente GT500 il costo sale a quota 29.995 dollari.