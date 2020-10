Ford Puma ST e Ken Block protagonisti del Rallylegend 2020

Ford ha partecipato all'edizione 2020 del Rallylegend di San Marino, dove ha presentato la nuova Puma ST; tra i protagonisti ci sono stati anche Ken Block con il team M-Sport e la Fiesta WRC

Si è conclusa positivamente l’edizione 2020 del Rallylegend, tradizionale kermesse dedicata al mondo del rally che è andata in scena a San Marino nello scorso fine settimana: giunto al suo 18esimo anno di attività, questo evento ha voluto ripercorrere le tappe fondamentali di questo sport, portando sotto i riflettori tutte le vetture (e i protagonisti) più iconici dagli anni ’60 fino ai giorni nostri.

Con 125 equipaggi ai nastri di partenza il Rallylegend ha fatto brillare personaggi come Ari Vatanen, Campione del Mondo di Rally del 1981, Francois Delecour, vice-Campione nel 1993, e il nostro Miki Biasion, ultimo italiano a diventare iridato nel 1989. Non sono certamente mancati i mezzi da corsa, suddivisi in cinque categorie: dalle Historic precedenti al 1986 alle “Myth” (con anno di costruzione dal 1987 al 1999) fino alle WRC (dal 1999 ai giorni nostri), dalle Heritage (in cui hanno trovato spazio 20 vetture originali costruite fino al 1982) alle “Legend Stars” con un importante passato storico alle spalle.

Le competizioni sono iniziate nella giornata di giovedì 1 ottobre e sono proseguite fino a domenica 4 ottobre, su alcuni percorsi designati nella Repubblica di San Marino per un totale di 220 km di spettacolo puro. Il Rallylegend 2020, infatti, si è confermato come un evento davvero imperdibile per tutti gli appassionati, che tra le altre cose hanno potuto anche ammirare la nuovissima crossover marchiata Ford. Stiamo parlando della Puma ST, che eredita alcune delle più importanti tecnologie della “sorella” Fiesta portando allo stesso tempo in dote prestazioni di tutto rispetto, grazie all’1.5 EcoBoost da 200 cavalli e 320 Nm di coppia massima che le garantisce una velocità massima di 220 km/h e uno scatto 0-100 in soli 6,7 secondi.

Al suo fianco, inoltre, si è distinta un’altra vettura dell’Ovale Blu, vale a dire quella Fiesta WRC Evoluzione curata dal team M-Sport WRC che, nel 2017, ha vinto il Campionato del Mondo Piloti con il francese Sébastien Ogier. Tra gli altri nomi, infine, vale la pena menzionare il famoso pilota acrobatico e YouTuber americano Ken Block, che ha saputo prima conquistare il Legend Show di giovedì sera e poi la categoria Myth al volante della sua Ford Escort Cosworth del 1994.