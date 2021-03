Ford Shelby Super Snake Speedster: 836 CV di godimento

La nuova Ford Shelby Super Snake Speedster è stata realizzata per celebrare il 98esimo compleanno di Carroll Shelby. Prodotta in soli 98 esemplari, costa circa 112.000 euro. Sotto il cofano c'è un motore V8 sovralimentato da 5.0 litri in grado di sviluppare una potenza massima di 836 CV

Carroll Shelby è un nome mitico dell’automobilismo soprattutto negli Stati Uniti. Ford ha deciso di festeggiare il 98esimo compleanno dell’ex pilota e imprenditore, fondatore dell’omonimo marchio e tronato agli onori della cronaca anche da noi dopo l’uscita del film “Le Mans ’66 – La grande sfida“, presentando la Ford Shelby Super Snake Speedster.

Ford Shelby Super Snake Speedster: le caratteristiche

Al primo colpo d’occhio la Ford Shelby Super Snake Speedster colpisce per il suo aspetto muscolare e grintoso con una livrea dall’aspetto molto racing con le due larghe bande nere a contrasto che corrono lungo tutta la vettura. La caratteristica principale riguarda un dettaglio che non c’è. Proprio così, la vettura, infatti, non ha il solito tetto rigido, ma una particolare copertura dietro i sedili. Sotto il cofano lavora un potente motore V8 sovralimentato da 5.0 litri in grado di sviluppare una potenza massima di 836 CV abbinabile o a un cambio manuale a sei marce o a uno automatico. La trazione è posteriore.

L’accelerazione da 0 a 100 km/h risolta in appena 3,5″, niente male se affrontata col vento nei capelli. Tra i dettagli dedicati a questo modelli ci sono i tappetini, i battitacco, ma anche un nuovo scarico e cerchi forgiati da 20″. L’impianto frenante p dotato di pinze a sei pistoncini all’anteriore e a quattro pistoncini al posteriore. La Shelby Super Snake Speedster sarà prodotta in appena 98 esemplari in vendita al prezzo di circa 112.000 euro, ma chi possedesse già una Ford Mustang GT può consegnarla e farla trasformata in una Speedster a un costo di circa 67.000 euro.