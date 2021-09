Ford trasforma la Fordzilla P1 Racer in un simulatore in scala reale

La supercar Fordzilla P1 immaginata dai videogiocatori si trasforma in un simulatore professionale e verrà affiancata da un Supervan dalle prestazioni eccezionali

Vi ricordate la supercar della Ford che è passata dalle menti dei gamers di tutto il mondo a un modello vero e proprio in scala reale? Presentata a dicembre dell’anno scorso, si chiamava Fordzilla P1 e doveva servire come show-car per tutti gli eventi del Team Fordzilla… tra i quali la GamesCom 2021 dove la squadra esports della Casa dell’Ovale Blu ha presentato non solo i suoi piani futuri nel virtuale, ma anche un simulatore professionale e il progetto Supervan su base Transit.

Partiamo dalla prima novità: dalla Fordzilla P1 ora il marchio americano ha voluto dare vita al “P1 Racer“, simulatore in scala reale della supercar realizzata in collaborazione con i gamers di tutto il mondo con il quale permettere a tutti gli interessati di mettersi realmente al volante e di scendere in pista. Una gaming station in livrea fluorescente ispirata ai videogiochi alimentata da una componentistica di ultimissima generazione, comprendente anche l’headset per la realtà virtuale e illuminata internamente ed esternamente in piena sincronia con ciò che sta facendo il pilota seduto dietro al volante.

Le luci, quindi, si accendono durante il tempo di gara e i gruppi ottici posteriori prendono vita quando si spinge sul pedale del freno, mentre la stimolazione sonora trasmette al guidatore un sound realistico e personalizzato per un’esperienza di guida… veramente di un altro livello.

Prendendo poi spunto da quanto fatto con la Fordzilla, il team della Casa dell’Ovale Blu ha definito quello che è stato chiamato Supervan Vision Concept, un progetto che darà vita a un mezzo da corsa su base Transit proprio come accaduto 50 anni fa con un esemplare simile nel 1971. Un modello dalle prestazioni estreme ma pur sempre su carrozzeria “van”, che in ultimo ha dato vita al risultato finale che potete osservare qua sotto. Che ne dite, saprà essere veloce e competitivo in pista quanto la sua “sorella” Fordzilla P1?