Forza Horizon 5: i primi 8 minuti di gameplay sono spettacolari!

Alla GamesCom 2021 la software house del prossimo Forza Horizon 5 ha mostrato in anteprima il gameplay del gioco: godetevelo insieme a noi!

Qualche giorno fa è andata in scena la GamesCom 2021, kermesse digitale dedicata ai videogiochi che ogni anno gamers da tutto il mondo attendono con ansia per vedere in anteprima le ultime novità del settore. Una tra queste è sicuramente il prossimo Forza Horizon 5, gioco openworld dedicato alle corse che si preannuncia essere una pietra miliare dopo i primi quattro capitoli prodotti da Playground Games e Turn 10 Studios.

Rispetto al precedente Forza 4, il nuovo Horizon 5 sposterà l’ambientazione dalla piovosa Inghilterra al caldissimo Messico, in cui i protagonisti non saranno solamente le supercar e le automobili… ma anche delle mappe che alterneranno i deserti alla giungla, i vulcani alle cime innevate e condizioni meteorologiche mutevoli nel corso di ogni partita di gioco.

Alla GamesCom 2021, ovviamente, Forza Horizon 5 è stato al centro dell’interesse di tutti gli addetti ai lavori e i suoi produttori, per l’occasione, hanno presentato un primo video di gameplay da 8 minuti in cui si può vedere il motore grafico ForzaTech al lavoro in tutto il suo splendore. Qualche anticipazione? Aspettatevi una Ford Bronco scendere dalla cima di un vulcano attivo, una Corvette Stingray correre a tutta velocità in mezzo a una tempesta di sabbia… e molto altro: buona visione!