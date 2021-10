FV Frangivento Sorpasso: presentata in Costa Azzurra la GT3 da 880 cavalli

La nuova supercar Made in Italy è equipaggiata con un V10 biturbo da 5.2 Litri che promette i 345 km/h di velocità massima e lo 0-100 in soli 2,9 secondi

Avevamo conosciuto il marchio torinese FV Frangivento qualche anno fa per la Asfanè, supersportiva ibrida dal design eccentrico andata poi distrutta durante un’alluvione: quel disastro, fortunatamente, è solo un lontano ricordo perchè negli scorsi giorni la Costa Azzurra ha dato il benvenuto a una nuova supercar che rappresenta, di fatto, la versione da corsa della stradale presentata in primavera.

Il suo nome è FV Frangivento Sorpasso GT3 e, tra le località di Monte Carlo e Saint Jean Cap Ferrat, ha incantato il pubblico presente grazie alle sue linee estreme volte verso la massima efficienza aerodinamica in circuito. Realizzata completamente in fibra di carbonio, è stata al centro dei riflettori per la sua tinta bicolore nera e rossa, ben evidente sia sulla carrozzeria che sui rivestimenti dell’abitacolo, nonchè per innumerevoli bargeboards aerodinamici e per gli stupendi cerchi da 20” marchiati OZ Racing, sui quali trovano posto le gomme specifiche P Zero Trofeo della Pirelli.

La Sorpasso GT3 può essere inoltre personalizzata da cima a fondo grazie ai due programmi clienti dedicati (Sviluppo ed Ego), che trovano come elemento comune il poderoso V10 biturbo da 5.2 Litri installato sotto al cofano. Le sue prestazioni? La scheda tecnica parla di 880 cavalli, che associati a un peso a secco di soli 1530 kg equivalgono a un rapporto peso/potenza di 1,74 kg/CV… sufficienti a raggiungere la velocità massima di 345 km/h e a staccare lo 0-100 in soli 2,9 secondi. Il prezzo? Non è ancora stato ufficializzato, ma scommettiamo che servirà un assegno a sei zeri per metterla in garage…