Gli chiedono 22.000 euro per cambiare la batteria della sua Tesla Model S. La fa esplodere

Tuomas Katainen, un automobilista finlandese, non ha preso bene la richiesta da parte di Tesla di circa 22.000 euro per cambiare la batteria della sua Model S fuori garanzia. Così, grazie a un popolare youtuber locale, ha fatto deflagrare l'auto

Qual è la peggiore esperienza che avete avuto con la vostra auto? E come avete reagito? Dalla Finlandia arriva una storia davvero particolare con un automobilista così arrabbiato che ha avuto una reazione… esplosiva!

Una Tesla Model S fatta esplodere per non cambiare la batteria

La storia ha dell’incredibile, ma è cronaca. Alcuni giorni fa, Tuomas Katainen, un automobilista finlandese proprietario di una Tesla Model S si è recato in un centro assenza per riparare la batteria della propria vettura. Il costo di questo tipo di ricambio non è mai stato ben specificato, anche perché spesso una riparazione del genere avviene nella finestra temporale di copertura della garanzia, che per Model S è di otto anni con chilometraggio illimitato. Il malcapitato signor Katainen, possessore di una Model S del 2013, ha sperato di sfruttare la garanzia, ma ha avuto una bruttissima sorpresa, ricevendo dalla casa produttrice risposta negativa: Tesla, infatti, ha considerato concluso il periodo di garanzia e così ha chiesto al suo cliente ben 22.000 euro per concludere la riparazione. Una cifra decisamente elevata se si considera che l’automobilista aveva acquistato l’auto usata al prezzo di circa circa 35.000 euro.

Cosa fare di una vettura non funzione? Le alternative non sono molte. Venderla per realizzare dei pezzi di ricambio, cercare un pacco batterie più economia o sbarazzarsene del tutto. Il signor Katainen ha scelto quest’ultima soluzione e l’ha fatto in un modo decisamente originale. Spinto dal desiderio di voler fare sentire il suo grido di protesta, ha contatto lo youtuber locale Pommijätkät, esperto in esplosivi, gli ha fatto caricare 30 chili di dinamite sulla vettura (comunque privata del pacco batteria e del motore) e l’ha fatta esplodere. Tutto, ovviamente, ripreso e pubblicato sui social. Una forma di protesta decisamente insolita.