Godzilla 2.0, la Nissan GT-R da fuoristrada con 600 cavalli sotto il cofano!

Classic Youngtimers Consultancy ha trasformato una Nissan GT-R in una vettura da offroad, perfettamente omologata per l'uso su strada (e non). Il prezzo? 95mila Euro!

Se il vostro sogno è sempre stato quello di emulare le gesta di Colin McRae o di Sebastien Loeb al volante di una potente vettura sportiva da fuoristrada, allora dovete assolutamente dare una chance a questo esemplare unico nel suo genere. Il suo marchio è Nissan, ma non fa parte tradizionalmente della gamma offroad del colosso giapponese… bensì di quella delle supercar: come potete immaginare, stiamo parlando della bellissima GT-R, trasformata in un’auto da fuoristrada che, per l’occasione, ha ricevuto il nomignolo di “Godzilla 2.0”, per via delle sue caratteristiche che la rendono un vero bestione mangia-sterrato a quattro ruote.

L’opera d’arte in questione è stata creata dalla carrozzeria olandese Classic Youngtimers Consultancy, specializzata in questo tipo di modifiche e che in passato aveva deliziato gli appassionati anche con una versione da offroad di una Lamborghini Gallardo e di una Bentley Continental GT. Ma torniamo alla GT-R in questione: i perfezionamenti attuati sulla supercar giapponese hanno portato un assetto rialzato di ben 12 cm, accompagnato da parafanghi maggiorati di colore nero su gomme dedicate per lo sterrato, luci a LED frontali che vogliono emulare le vetture da rally e un grande portapacchi sul tettuccio, dove trova spazio anche la ruota di scorta.

A livello estetico, inoltre, è stata verniciata con una tinta camouflage in stile militare, mentre il motore, il tradizionale V6 biturbo da 3.8 Litri, è stato ulteriormente pompato fino a raggiungere una potenza di ben 600 cavalli. Godzilla 2.0, ovviamente, è un modello one-off derivato dalla GT-R stradale, che tuttavia è stato posto in vendita al prezzo di 95mila Euro. Certo, si tratta di una vettura usata (ha 46.500 km), ma considerato che la supercar originale costa quasi 110mila Euro e non può andare in fuoristrada, mettersela in garage diventa un affare da non farsi scappare!