Gordon Murray T.50: che sound il V12 sceso in pista a Goodwood!

La supercar nata dalla mente dello stesso papà della mitica McLaren F1 ha fatto il suo debutto ufficiale alla 78° edizione del Goodwood Member's Meeting

Vi ricordate i test al banco effettuati lo scorso aprile prendendo come riferimento il Circuit de la Sarthe di Le Mans? Bene, stavolta potrete ascoltare lo splendore di cui è capace un V12 praticamente dal vivo: ci stiamo riferendo a quello della Gordon Murray T.50, che ha fatto il suo debutto ufficiale in pista lo scorso fine settimana alla 78° edizione del Goodwood Member’s Meeting, storico raduno annuale del Goodwood Road Racing Club.

Si tratta di una vettura molto attesa dagli appassionati di auto sportive, perchè di fatto è costruita da quel Gordon Murray che, negli anni ’90, è stato il papà della mitica McLaren F1: non è un caso che nell’abitacolo sia stato installato un singolo sedile in posizione centrale, così come sotto al cofano un potentissimo V12 ad aspirazione naturale marchiato Cosworth da 4.0 Litri di cilindrata, capace di sprigionare un output prestazionale di 663 cavalli e 467 Nm di coppia massima attraverso il cambio manuale di tipo trasversale Xtrac a sei rapporti con differenziale autobloccante meccanico.

Con un peso a secco di soli 986 kg grazie all’adozione di una struttura monoscocca in fibra di carbonio e materiali ultra-leggeri, la T.50 è scesa tra i cordoli accelerando fino alla zona rossa di 12.000 giri al minuto, lasciando a bocca aperta tutti gli appassionati. Siamo sicuri che lo sarete anche voi dopo aver visto il video dimostrativo che vi proponiamo qua sotto: buona visione… e buon ascolto!